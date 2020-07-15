09:38 15 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.10
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Михаил Македон
© Sputnik / Osmatesco

Македон: сможет ли Молдова обеспечить себя зерном в этом году

Экспертиза
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200715/30935065/machedon-smozhet-li-moldova-obespechit-sebya-zernom-v-etom-godu.html

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Михаил Македон в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, будет ли в этом году урожай пшеницы в нашей стране достаточным для внутренних нужд и есть ли надежды для фермеров на прибыль.

Экспертиза
Македон: сможет ли Молдова обеспечить себя зерном в этом году

Неблагоприятные погодные условия в начале весны хоть и отразились самым негативным образом на посевах, но все же в этом году есть надежда собрать примерно 600 тысяч тонн зерна при внутренних потребностях республики в 350 тысяч тонн. Такие данные привел госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Македон. По его словам, даже при самом худшем развитии ситуации собрать количество зерна, достаточное для покрытия нужд населения, вполне реально.

"Мы в министерстве уверены в том, что необходимые нужды республики в зерне будут обеспечены. Мы прогнозируем урожай в 600 тысяч тонн. В южных районах сейчас идет уборка хлебов, мы получаем где-то тонну — тонну двести зерна с гектара", - отметил Македон.

Мука
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Что будет с ценами на муку
Как рассказал госсекретарь Минсельхоза, есть, конечно, фермерские хозяйства, где собирают совсем небольшие урожаи. Так, в Бессарабке показатели всего 400-600 килограммов зерна с гектара. Но, в то же время, в Сорокском районе убирают две с половиной - три тонны с гектара, в Бричанах — четыре тонны.

"Насчет зерновых первой группы хочется верить, что сбудется оптимистический прогноз. Я смотрел прогнозы Ассоциации экспортеров Молдовы, они рассчитывают на 900 тысяч тонн. Конечно, было бы прекрасно, чтобы этот прогноз сбылся. Для сравнения, в прошлом году у нас был урожай в миллион 120 тысяч тонн", - сообщил Македон.

Также эксперт заверил, что покрыть внутренние потребности в зерне страна сможет в любом случае.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове разработают программу орошения сельхозземель
В Приднестровье продумали, как в 2021 году избежать потерь урожая
Сюрпризы погоды: какой урожай ждать грядущей осенью
Есть повод для оптимизма: "борщевой набор" гражданам Молдовы аграрии обеспечат


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Впервые за 30 лет Железная дорога Молдовы получит 12 новых локомотивов
Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться