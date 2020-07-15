Македон: сможет ли Молдова обеспечить себя зерном в этом году

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Михаил Македон в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, будет ли в этом году урожай пшеницы в нашей стране достаточным для внутренних нужд и есть ли надежды для фермеров на прибыль.

Экспертиза Македон: сможет ли Молдова обеспечить себя зерном в этом году

Неблагоприятные погодные условия в начале весны хоть и отразились самым негативным образом на посевах, но все же в этом году есть надежда собрать примерно 600 тысяч тонн зерна при внутренних потребностях республики в 350 тысяч тонн. Такие данные привел госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Македон. По его словам, даже при самом худшем развитии ситуации собрать количество зерна, достаточное для покрытия нужд населения, вполне реально.

"Мы в министерстве уверены в том, что необходимые нужды республики в зерне будут обеспечены. Мы прогнозируем урожай в 600 тысяч тонн. В южных районах сейчас идет уборка хлебов, мы получаем где-то тонну — тонну двести зерна с гектара", - отметил Македон.

"Насчет зерновых первой группы хочется верить, что сбудется оптимистический прогноз. Я смотрел прогнозы Ассоциации экспортеров Молдовы, они рассчитывают на 900 тысяч тонн. Конечно, было бы прекрасно, чтобы этот прогноз сбылся. Для сравнения, в прошлом году у нас был урожай в миллион 120 тысяч тонн", - сообщил Македон.

Как рассказал госсекретарь Минсельхоза, есть, конечно, фермерские хозяйства, где собирают совсем небольшие урожаи. Так, в Бессарабке показатели всего 400-600 килограммов зерна с гектара. Но, в то же время, в Сорокском районе убирают две с половиной - три тонны с гектара, в Бричанах — четыре тонны.

Также эксперт заверил, что покрыть внутренние потребности в зерне страна сможет в любом случае.

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