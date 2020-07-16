Лупашку: молдавской столице необходим новый облик

Экспертиза Лупашку: молдавской столице необходим новый облик

Тема развития Кишинева и разработки генплана актуальна уже много лет, но до настоящего момента все выполненные наброски так и не были доведены до конца. В 2007 году была предпринята такая попытка, однако и тот генплан не получил должного завершения. То, что на настоящий момент есть у Кишинева в готовом виде, — это генплан 1989 года, который был принят Горсоветом (сейчас — Муниципальный совет) Кишинева. Об этом рассказал архитектор Валерий Лупашку. По его словам, в настоящий момент осуществляются новые разработки по генеральному плану города.

"Мы делаем уже первые шаги в этом направлении. Муниципальный совет принял определенные решения — кто и как будет работать над планом. "Кишинэупроект" становится главным проектировщиком. Кроме молдавских градостроителей, есть планы пригласить к работе специалистов из России и Румынии", - сообщил Лупашку.

Пока неизвестно, кто именно персонально будет работать над планом, но с молдавской стороны это несомненно должен быть костяк уже опытных зодчих. Тем не менее, не останутся без внимания и также будут привлечены к работам молодые специалисты, которые сумели заявить о себе в архитектурных и градостроительных проектах.

"Я хочу специально подчеркнуть, что многие специалисты из талантливой молодежи уже получили опыт работы за рубежом. На протяжении двух, трех, а кто-то и десяти лет они работали в Германии, Швеции, Франции, Японии", - подчеркнул Лупашку.

Что же касается костяка архитекторов, которых планируется задействовать в разработке генплана, то это будут люди, у которых есть опыт советской школы, но также и зарубежная практика, авторы научных работ в сфере градостроительства и архитектуры. Так что потенциал для выполнения такой работы в Молдове есть, считает Лупашку.

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