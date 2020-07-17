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Марин Чобану.
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Чобану: пока только в половине регионов Молдовы есть точки роста экономики

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200717/30968135/ciobanu-poka-tolko-v-polovine-regionov-moldova-est-tochki-rosta-ekonomiki.html

Администратор свободной экономической зоны города Бельцы Марин Чобану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о проекте развития 16 многофункциональных промышленных платформ в районах страны.

Экспертиза
Чобану: пока только в половине регионов Молдовы есть точки роста экономики

Правительство Молдовы выделило 50 миллионов леев на создание 16 промышленных платформ, уже определены участки земли под производство. Проект возник как часть стратегии по индустриальному развитию страны. По словам администратора свободной экономической зоны города Бельцы Марина Чобану, инициатива о создании платформ зародилась около года назад.

"Мы оттолкнулись от идеи, что мы должны развивать всю страну, не только какие-то отдельные районы. Проанализировали, в каких районах есть свободные экономические зоны или филиалы, либо индустриальные парки. Оказалось, что в 16 районах есть такие точки роста, а в остальных 16 — нет", - заявил Чобану.

Как сообщил гость студии, сейчас необходимо продвигать те территории, в которых нет ни свободных экономических зон или субзон, ни индустриальных парков, это неправильно, что половина регионов страны не получают должного развития, при том, что рабочая сила есть везде. Затем, отметил эксперт, предстоит большая работа по привлечению инвестиций.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В районах Молдовы будут созданы 16 промышленных платформ

"У нас есть наш десятилетний опыт в Бельцах. В свое время мы сталкивались с проблемой, когда необходимо было провести инфраструктуру — водопровод, электроэнергию. Это длится от 6 до 9 месяцев. А инвесторы не хотят приходить туда, где нет инфраструктуры, они хотят прийти и быстро начать работу", - сказал Чобану.

Эксперт подчеркнул, что потенциальным партнерам интересны получившие должное развитие территории, площадью минимум в пять гектаров. В ближайшее время работы по созданию платформ будут начаты.

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