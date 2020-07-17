Гырбу: процесс реиндустриализации Молдовы займет не менее десятка лет

То, что многие молдавские политики заговорили о новой индустриализации — безусловно, позитивное изменение в их видении, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Виорел Гырбу.

Экспертиза Гырбу: процесс реиндустриализации Молдовы займет не менее десятка лет

В последнее время стали чаще вестись разговоры о реиндустриализации Республики Молдова, и эта тенденция определенно радует. Так, совсем недавно премьер Кику обнародовал планы развития 16 платформ в регионах Молдовы. Как отметил экономист Виорел Гырбу, преимуществ внедрения подобных экономических проектов много — от роста ВВП и создания новых рабочих мест до снижения уровня массовой миграции из страны и увеличения доходов бюджета.

"Правительству необходимо еще больше усилий прилагать для реиндустриализации страны. Создание 16 индустриальных платформ — это очень хорошо, но, мне кажется, этого даже мало. Изменить ситуацию сейчас будет очень сложно, мы многое потеряли", - сказал Гырбу.

Но в данный период времени есть и благополучные факторы, которые могут стать толчком для экономического развития республики Молдова. В частности, речь идет о возможности перенести в нашу страну производство из ряда зарубежных стран, а этом плане Молдова может быть очень интересной.

В связи с пандемическим кризисом, многие западные компании сворачивают свое производство на Востоке, и стремятся разместить его поближе, где-нибудь в Европе. В этом смысле Молдова могла бы стать таким регионом, полагает эксперт.

По мнению Гырбу, сегодня все ресурсы должны быть направлены на индустриальное развитие страны, поскольку мы в этом плане сильно отстаем даже от тех, чьи возможности сравнимы с нашими. Ресурсы же, которые придется вложить в реиндустриализацию страны, исчисляются миллиардами евро. Конечно, эти цифры для нас на сегодняшний день астрономические, но важно уже то, что на уровне государства присутствует понимание того, что необходимо что-то делать, а также движение, пусть и медленное, в этом направлении.

"Главное, чтобы на этом этапе не остановились, и чтобы политическая воля проявлялась не только у этого правительства, но и у всех последующих, потому что если мы будем все время менять экономические приоритеты, у нас ничего не получится", - подчеркнул экономист.

Такого рода трансформации, резюмировал Гырбу, проходят сложно, и требуют полной смены не только экономической системы, но и социальной. Необходимы реформы в образовательной сфере, чтобы подготовить нужные кадры, требуемых специалистов. И предстоит решить еще массу вопросов, чтобы получить эффективный результат.

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