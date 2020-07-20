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Валентин Крылов
© Sputnik / Osmatesco

Крылов: у правых не получится отправить Кику в отставку

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (215)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200720/30990297/crilov-u-pravykh-ne-poluchitsya-otpravit-chicu-v-otstavku.html

Правительство Иона Кику останется действующим как минимум до президентских выборов в стране, такое мнение высказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова политический эксперт Валентин Крылов.

Экспертиза
Крылов: у правых не получится отправить Кику в отставку

На этой неделе в парламенте намерены рассмотреть запрос о вотуме недоверия кабинету министров Иона Кику. Ранее партии PAS и DA подписали совместный документ, к ним присоединились и другие депутаты, представляющие правые и правоцентристские политические силы. Оппозиции не хватает нескольких голосов, чтобы отправить в отставку правительство.

Заседание Парламента.
© Sputnik / Rodion Proca
Политический расклад: смогут ли отправить в отставку правительство Кику

Политический эксперт Валентин Крылов, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что правые смогут решить свою задачу только в том случае, если им удастся перетянуть на свою сторону двоих-троих депутатов из другого "политического лагеря", но в свете недавнего резонансного скандала с парламентарием Штефаном Гацканом, вряд ли эти две партии пойдут на такой шаг.

Крылов считает, что заявления об отставке правительства так и останутся намерением.

"Скорее всего, до президентских выборов, которые пройдут 1 ноября, правительство Кику останется действующим, а не исполняющим обязанности", - заявил Крылов.

Эксперт добавил, что нынешние действия оппозиции приведут к определенной консолидации правых сил, которые сейчас раздроблены, и, возможно, к более четкому их структурированию. В настоящее время оппозиционным силам предстоит решить, как им действовать дальше в свете того, что их инициатива по отставке правительства, скорее всего, провалится. 

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (215)

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