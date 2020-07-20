Лисневский: на самом деле, отставка правительства не нужна никому

Все, что происходит вокруг попыток отставки нынешнего правительства — ни что иное, как желание определенных сил получить политические дивиденды на таком пиаре, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: на самом деле, отставка правительства не нужна никому

В конце прошлой недели в парламент был внесен проект Резолюции о вотуме недоверия правительству, которое подписали представители правых и правоцентристских партий. В понедельник, 20 июля, Постоянное бюро парламента решило созвать заседание, чтобы поставить на голосование инциативу оппозиции. Однако двое депутатов от партии "Шор" заболели коронавирусом, поэтому для отставки правительства не хватило голосов. Кроме того, парламентская оппозиция, устроила скандал в законодательном органе, едва не сорвав заседание.

Политолог Ян Лисневский в комментарии для Sputnik отметил, что вотум недоверия правительству Кику, который инициировали фракции DA и PAS, это ни что иное, как попытка дестабилизации политической обстановки, потому что в данных условиях отставка правительства не нужна никому, кроме тех, кто заинтересован в ухудшении ситуации в стране.

По его словам, даже среди оппозиции присутствует понимание того, что сейчас падение правительства не нужно, да и никто не захочет в преддверии выборов президента брать на себя ответственность возглавить новое правительство.

"Всегда легче винить власть и на этом строить предвыборную кампанию. А как ты можешь винить власть, если ты сам у власти? Майя Санду на самом деле не хочет, чтобы это правительство ушло в отставку, да и юридически оно уйти в отставку полностью не может — оно останется исполняющим обязанности до выборов", - отметил политолог.

Что же касается реальных действий правительства, на которые указывает оппозиция, то, как подчеркнул Лисневский, на данном этапе можно говорить об определенных ошибках этого правительства, о том, что оно не было готово эффективно противодействовать пандемии, но к этому весь мир оказался не готов. Правительство Кику действовало по примеру других государств, не предлагая ничего нового. Иногда такая стратегия показывала свою ошибочность. Но никто в мире не знал, как поступить идеально в этой ситуации.

"Мы увидели, что в других странах, где правительство пыталось быть более демократичным и лояльным, теперь снова вводят карантин. Поэтому мне кажется немного абсурдным обвинять наше правительство в том, что оно не справилось с пандемией", - сказал Лисневский.

По словам политолога, оппозиция должна не просто критиковать, а приходить с конкретными решениями — как она предлагает преодолевать экономический кризис, как намерена бороться с пандемией. Если же сейчас отправить в отставку правительство, никто с Молдовой не будет сотрудничать.

Любые страны и международные институты не сотрудничают с государствами, где правительство лишь исполняет обязанности, где нет постоянного правительства, где предвыборный период, власть должна вот-вот смениться и нет определенности.

"Любой кредит, любой договор, любое соглашение со страной подразумевает гарантии, а кто их будет давать, если не существует правительства? Если и придется у нас создавать новое правительство — то из кого, из разрозненных политических групп, которые враждуют между собой? Даже если и возможен какой-либо альянс между ними — практика показала, что он лишь на несколько месяцев", - заключил Лисневский.

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