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Александр Македон
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Македон: российский рынок – это не только Москва и Санкт-Петербург

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Молдавская продукция всегда ожидаема на российском рынке, но отечественным компаниям нужно расширять географию экспортных поставок, отметил в эфире студии Sputnik Молдова государственный секретарь Минсельхоза Михаил Македон.

Экспертиза
Македон: российский рынок – это не только Москва и Санкт-Петербург

Востребованность молдавской продукции на российском рынке высока, об этом говорит хотя бы тот факт, что Республика Молдова на протяжении трех лет занимает первое место по объему поставок свежих яблок в Россию. Но не только молдавские яблоки популярны в РФ. Молдавским сельхозпроизводителям в минувшем году удалось установить рекорд по поставкам овощей и фруктов на прилавки российских рынков и супермаркетов.

Денежные купюры России
© Sputnik / Алексей Куденко
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Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов.

Как отметил в интервью студии Sputnik Молдова государственный секретарь Минсельхоза Михаил Македон, молдавская сельхозпродукция остается востребованной на российском рынке, поставки постепенно увеличиваются.

"Наши предприятия и фермеры стремятся реализовать свою продукцию в больших городах. Понятно, что ориентируются они на Москву, Санкт-Петербург, но и расширять географию тоже необходимо. Молдавские товары также востребованы и в других регионах России", - сказал Македон.

Он подчеркнул, что отечественным предприятиям необходимо применять новые маркетинговые стратегии, расширять технологические возможности, идти в ногу со временем.

"Мы сейчас рассматриваем возможность создания в республике большого производственно-распределительного узла, благодаря которому осуществлялось бы планирование поставок товаров в разные регионы России, с учетом объемов, логистики, других факторов", - отметил Македон.

Он напомнил, что сотрудничество с Россией налаживалось поэтапно. Были проведены совместные экономические форумы, как в Молдове, так и в России. Благодаря этому восстанавливались старые связи, налаживались новые. Госсекретарь Минсельхоза выразил уверенность, что на российском рынке будет появляться все больше молдавской продукции. 

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