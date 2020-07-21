Игнат: мы "подсели" на экспорт сырья, как другие страны - на экспорт нефти

Кредиты, которые получает Молдова для сельского хозяйства, было бы лучше вкладывать в развитие перерабатывающей промышленности, поскольку выгоднее торговать продуктами переработки, чем сырьем, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор экономических наук Анатол Игнат.

Экспертиза Игнат: мы "подсели" на экспорт сырья, как другие страны - на экспорт нефти

Правительство Японии согласилось предоставить Молдове кредит в 18,7 миллиона долларов на очень выгодных для нас условиях: на 40 лет с годовой ставкой в 0,1% с 12-летним льготным периодом. Предполагается, что кредит пойдет на поддержку молдавских аграриев, в частности, закупку сельхозтехники.

Как считает доктор экономических наук, эксперт в области сельского хозяйства Анатол Игнат, деньги, полученные Молдовой от Японии, не такие уж большие, чтобы полностью решить проблемы сельского хозяйства. Тем не менее, если в нынешней экономической ситуации нам дают финансовые средства, к тому же, "длинные" деньги под хорошие проценты, их надо брать и использовать.

Предыдущий кредит, выданный нам Японией, стал основой для создания возобновляемого фонда, средства из которого использовались для лизинга, а деньги, поступавшие обратно в фонд, продолжали "работать" и дальше. Так что и нынешний кредит от Японии — это дополнительные ресурсы, и, безусловно, то, что нам их выдали, можно только приветствовать, считает Игнат.

"Но если мы будем вкладывать эти деньги в морально устарелые технологии, то эффективность от них будет невысокой. Лучше использовать средства так, чтобы мы могли быть конкурентоспособными хотя бы на региональном уровне. Потому что двигаться дальше, занимаясь только производством пшеницы, подсолнечника и кукурузы, нельзя", - отметил эксперт.

Как подчеркнул экономист, все, что производится в республике, должно в основном перерабатываться внутри страны, и уходить на экспорт в виде уже готовой продукции, а не в виде сырья. Так что будет лучше, если мы начнем вкладываться не в приобретение большего количества тракторов, а в развитие перерабатывающих мощностей.

"Нам нужны идеи, мощности и бизнес-планы для переработки основных зерновых: пшеницы, подсолнечника и кукурузы, - в муку, пряники, макароны, крахмал, да во что угодно, только не продолжать экспортировать сырье. Мы подсели на эту "иглу" продажи сырья, как другие страны на экспорт нефти", - сообщил Игнат.

На самом деле, в Молдове уже несколько лет перепроизводство сельхозпродукции, а фермеры каждую осень решают вопрос, что делать с урожаем, куда его продать.

Опасность такой ситуации, когда основной акцент делается на продаже сырья, в том, что при кризисе перепроизводства сельхозпроизводитель рискует понести колоссальные убытки. Наш экспорт, заметил экономист, на 30, а иногда и на 50 процентов зависит от экспорта зерновых культур, и это очень опасно для экономики. Может случиться так, что на мировом рынке будет переизбыток этих культур, и тогда мы просто не сможем их продать, если не будем думать о переработке.

"Я бы пожелал, чтобы деньги от этого кредита были вложены в переработку всего, что у нас производится: фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, кукурузы, подсолнечника, - в конечный продукт для покупателя: печенье, колбасу, макаронные изделия и так далее", - резюмировал Игнат.

Ориентированность только на продажу сырья — просто бич нашей страны, и если ситуация будет оставаться такой же еще какое-то время, мы не решим нынешние проблемы сельхозпроизводителей, а наше сельское хозяйство так и останется в прошлом веке.

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