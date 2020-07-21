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Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: правительство Кику устояло, но осталось много нерешенных проблем

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200721/31011292/sapovalov-pravitelstvo-chicu-ustoyalo-no-ostalos-mnogo-nereshennykh-problem.html

Правительство Иона Кику является социально ориентированным, так как большинство принятых им решений – в поддержку населения. Такое мнение высказал в интервью студии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов.

Экспертиза
Шаповалов: правительство Кику устояло, но осталось много нерешенных проблем

Попытка правых и правоцентристских сил отправить премьера Иона Кику в отставку провалилась. После бурных дебатов в парламенте депутаты большинством голосов отклонили инициативу о вотуме недоверия главе правительства.

Игорь Додон, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент прокомментировал провалившийся вотум недоверия правительству Кику
Политолог Борис Шавовалов, комментируя ситуацию, напомнил, что недовольство оппозиции было вызвано рядом решений правительства, в том числе и сводом законодательных инициатив, которые кабмин взял под свою ответственность. Правые высказывали свое недовольство и по поводу мер, предпринятых правительством в период пандемии.

Как уточнил собеседник, эти предпосылки надуманные, так как положительные результаты налицо, а главный повод скандала – это предстоящие президентские выборы, так как партиям, особенно оппозиционным, нужны определенные политические действия, "чтобы дать о себе знать".

Шаповалов также высказал мнение, что правительство Иона Кику ориентировано на социальные инициативы. 

"Конечно же, правительство Кику социально-ориентированное. Это отчетливо видно даже по последним инициативам о повышении зарплаты медикам, выделению материальной помощи пенсионерам. Сюда же можно добавить и программу по первому жилью, реконструкцию дорог", - сказал Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова.

Эксперт подчеркнул, что правительство, сохранив свои полномочия, сможет в дальнейшем, по крайней мере до следующих парламентских выборов, решать в полном объеме и другие экономические вопросы: это и "дозволы" для грузов в Россию и транспортировка молдавских товаров через территорию Украины, Белоруссии, это и обсуждение с представителями МВФ и ВБ программ по финансированию и кредитованию.

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