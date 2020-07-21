Жук: президентские выборы станут подготовкой к досрочным парламентским

Какой будет избирательная кампания по выборам президента Республики Молдова, и что ждет избирателей, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук.

Экспертиза Жук: президентские выборы станут подготовкой к досрочным парламентским

Выборы президента Молдовы назначены в республике на 1 ноября. Пока что, согласно данным социологических опросов, лидерами электоральных симпатий предстоящей президентской гонки являются действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

Как полагает политолог Виктор Жук, всего в предстоящих выборах будут принимать участие 8-10 кандидатов, по 4-5 с каждой из сторон — как левого, так и правого толка. Причем предвыборная риторика кандидатов, по мнению эксперта, будет базироваться на обещаниях улучшить жизнь избирателя.

"Хотя Конституция четко очерчивает, какие функции исполняет президент республики, кандидаты будут обещать все, в том числе, повысить пенсии и пособия. Во втором туре, как мне кажется, мы увидим различные пиар-ходы и обмен компроматом — как было в 2016 году", - подчеркнул Жук. © Sputnik / Miroslav Rotari Мнение экспертов: стоит ли ждать сюрпризов на президентских выборах в Молдове

Политолог считает, что именно компромат может стать главным предвыборным оружием в попытке не дать тем или иным кандидатам занять президентское кресло. И выиграет от этого уж точно не избиратель. Кроме того, многие политические силы рассматривают президентскую кампанию как этап подготовки к досрочным парламентским выборам.

"Досрочные парламентские выборы могут состояться весной будущего года. И предвыборная президентская кампания — хорошая возможность для того, чтобы кандидаты от различных партий ездили по стране, проводили агитацию, напоминали, что данные партии существуют и достойны доверия", - заявил Жук.

Как заключил эксперт, многие участники предвыборной гонки будут использовать свое участие в президентских выборах именно с такой целью: напомнить о себе, не растерять свой рейтинг и более основательно подготовиться к досрочным парламентским выборам.

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