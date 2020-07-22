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Галина Шеларь.
© Sputnik / Mihai Caraus

Шеларь: кредитные деньги нельзя себе позволить просто "проесть"

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200722/31024297/selari-kreditnye-dengi-nelzya-sebe-pozvolit-prosto-proest.html

Экономический эксперт Галина Шеларь в эфире студии Sputnik Молдова ответила на вопрос, стоит ли Молдове сейчас брать кредиты, и каким образом необходимо использовать поступающие в страну от зарубежных партнеров финансы.

Экспертиза
Шеларь: кредитные деньги нельзя себе позволить просто "проесть"

Только за последнее время Молдова подписала несколько кредитных соглашений и еще по ряду ведет переговоры. Иностранные деньги, поступающие в страну в виде займов, вызывают определенные вопросы: сможет ли страна их отдать, кто их будет возвращать, не станет ли выплата процентов по ним непосильным бременем? По оценке экономического эксперта Галины Шеларь, "закредитованной" Молдову назвать уж точно нельзя. Сумма нашего внешнего долга по сравнению с нашим ВВП составляет около 37 процентов, и это очень хороший показатель, считает экономист.

"Давайте к тому, что у нас есть долг, относиться спокойно, но это не значит — безразлично. Современный мир, не только наша страна, все больше привыкает жить в кредит. Потому, даже в это тяжелое время, мы не должны забывать о том, что мы не можем себе позволить эти кредитные деньги просто "проесть", - подчеркнула Шеларь.

Как отметила эксперт, сложная экономическая ситуация требует того, чтобы эти деньги были потрачены на проекты, которые не дадут немедленного эффекта, но позволят государству сохранить какие-то виды деятельности, важные для экономики и способные принести прибыль в дальнейшем. И, поскольку эти кредиты отличаются по срокам их возвращения, то какие-то из них мы можем потратить сейчас, а что-то должны вложить таким образом, чтобы эти деньги помогли создать условия для выплаты процентов - для начала, и затем - для выплаты самого кредита. То есть, деньги должны работать, а не тратиться на текущее потребление.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сейчас у нас целый комплекс отраслей требует финансовой поддержки, речь идет о туристической деятельности и обо всем, что с ней связано. И, конечно, кредитные деньги было бы логично потратить на оказание такого рода помощи.

"Если мы говорим о туризме, то это гостиницы, рестораны, кафе, музеи, театры, ремесленные промыслы — целый комплекс. В течение последних пяти лет государство много вкладывало в то, чтобы Молдова заняла свое место на карте как туристический регион. Помочь абсолютно всем мы не можем, но должны осмыслить, что будем поддерживать, найти свою туристическую "фишку" и помощь оказывать именно в этом направлении, а все остальное — по мере возможности", - добавила Шеларь.

Так что любая финансовая внешняя поддержка нам сейчас нужна, подытожила экономист. Другое дело, что сейчас таковую помощь Молдове не очень просто получить по причине нестабильной политической ситуации в стране.

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