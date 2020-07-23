Ионицэ: высокодоходный товар пока не приносит нам большой прибыли

К сожалению, такая перспективная отрасль, как производство меда, пока не получает в Молдове должного развития. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Экспертиза Ионицэ: высокодоходный товар пока не приносит нам большой прибыли

Доля сельхозпродукции пока еще очень высока как в молдавском производстве, так и в экспорте. На самом деле, тенденция настораживающая, поскольку свидетельствует ни о чем ином, как об отсталости нашей экономики, выживающей за счет производства товаров с низкой добавленной стоимостью. Попросту говоря, мы наши плодородные почвы используем для производства низкорентабельных товаров. В то же время, как отметил экономист Вячеслав Ионицэ, у нас в стране есть все возможности для производства товаров гораздо более прибыльных. Один из таких товаров — это мед, который является товаром с высокой добавленной стоимостью.

"Если 15 лет назад Молдова экспортировала мед на сумму менее миллиона долларов в год, то за последние годы мы поднялись до уровня 15 миллионов долларов в год", - сказал эксперт.

"Есть иностранные доноры, которые помогали этой отрасли в последнее время. Но необходимо понимание на уровне властей, что это высокодоходная отрасль, что есть рынки сбыта для этой продукции. Молдова должна только гарантировать качество, систему контроля и объемы производства", - отметил Ионицэ.

Как сообщил Ионицэ, эта сумма составляет чуть более половины процента нашего экспорта, и в общей доле экспорта она серьезной роли не играет, однако хорошо прослеживается тенденция, иллюстрирующая, что у отрасли есть перспективы для роста и возможности для того, чтобы делать ставку на производство меда. В то же время, полагает экономист, на государственном уровне производству меда не было уделено должного внимания.

Сейчас можно говорить о том, что производство меда в Молдове получило свое развитие, достигло определенных объемов, производители увеличили свои экспортные возможности. Но 15 миллионов долларов дохода отрасли от экспорта — далеко не наш предел, и если государство обратит внимание на производство меда и проблемы пчеловодов, есть возможность увеличить экспорт меда в два, и даже в три раза, считает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova