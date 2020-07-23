Ионицэ: высокодоходный товар пока не приносит нам большой прибыли

Доля сельхозпродукции пока еще очень высока как в молдавском производстве, так и в экспорте. На самом деле, тенденция настораживающая, поскольку свидетельствует ни о чем ином, как об отсталости нашей экономики, выживающей за счет производства товаров с низкой добавленной стоимостью. Попросту говоря, мы наши плодородные почвы используем для производства низкорентабельных товаров. В то же время, как отметил экономист Вячеслав Ионицэ, у нас в стране есть все возможности для производства товаров гораздо более прибыльных. Один из таких товаров — это мед, который является товаром с высокой добавленной стоимостью.
"Если 15 лет назад Молдова экспортировала мед на сумму менее миллиона долларов в год, то за последние годы мы поднялись до уровня 15 миллионов долларов в год", - сказал эксперт.
"Есть иностранные доноры, которые помогали этой отрасли в последнее время. Но необходимо понимание на уровне властей, что это высокодоходная отрасль, что есть рынки сбыта для этой продукции. Молдова должна только гарантировать качество, систему контроля и объемы производства", - отметил Ионицэ.
Сейчас можно говорить о том, что производство меда в Молдове получило свое развитие, достигло определенных объемов, производители увеличили свои экспортные возможности. Но 15 миллионов долларов дохода отрасли от экспорта — далеко не наш предел, и если государство обратит внимание на производство меда и проблемы пчеловодов, есть возможность увеличить экспорт меда в два, и даже в три раза, считает эксперт.
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