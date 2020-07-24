Максим: такого неблагополучного года, как нынешний, я не помню

В этом году отечественного меда практически не будет, - сбор отдельных сортов на 50 процентов ниже, чем в прошлом году, а акациевый мед вообще практически не был собран, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации пчеловодов республики Ион Максим.

Экспертиза Максим: такого неблагополучного года, как нынешний, я не помню

Один из самых дорогих и востребованных видов меда на мировом рынке — акациевый. Но, к большому сожалению пчеловодов, в нынешнем году погодные условия не позволили пчелам собрать урожай меда с акации. Несколько лучше обстоят дела с полифлерным медом (собранным с разных типов цветов, растущих в одной зоне). Но и урожай этого меда будет вполовину меньше по сравнению с предыдущим годом. Причина — неблагоприятные погодные условия: засуха, затем — заморозки, и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца, рассказал председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.

"Майского меда мы собрали не более 20 процентов от урожая прошлых лет. Акациевого экспортеры в этом году не соберут даже на одну полную машину. Сейчас продолжается массовый сбор полифлерного, подсолнечного. И на юге республики повторяется та же ситуация, что и с акациевым медом", - сообщил Максим.

Также эксперт отметил, что на севере Молдовы ситуация обстоит несколько лучше — там есть медосбор. Но в Гагаузии засуха такая, что подсолнечник просто засыхает, и собирать с этой культуры мед пчелы просто не могут.

"Возможно, правительству стоит объявить этот сезон засушливым, принять какие-то экстренные меры. Потому что если в этом году пчеловоды не получат помощи от государства — в дальнейшем у людей не будет стимула регистрироваться в качестве экономических агентов. Государству должно быть выгодно, чтобы пчеловод регистрировался как экономический агент, а не продолжал работу как частное лицо", - заключил Максим.

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