Унгуряну: от производства рапса в Молдове больше проблем, чем прибыли

Выращивание этой культуры, которая затем экспортируется за рубеж, где используется для производства биоэтанола, приносит неплохой доход аграриям. Однако прибыльность для одних оборачивается серьезными убытками для других.

Экспертиза Унгуряну: от производства рапса в Молдове больше проблем, чем прибыли

Тревогу бьют специалисты, которые утверждают: рапс — культура, выращивание которой очень быстро истощает почву, после сбора ее урожая земля восстанавливается несколько лет. Кроме того, у рапса очень много вредителей и болезней, в этом плане он гораздо более уязвим, чем пшеница и другие традиционные для наших земель сельхозкультуры. Производители борются с этой проблемой традиционным способом: увеличивают дозу пестицидов, которыми обрабатывают поля, используют более токсичные препараты. В результате, это приводит к массовой гибели пчел, собирающих мед с обработанных химикатами полей.

Эксперт в области экономики и энергетики Сергей Унгуряну в интервью студии Sputnik Молдова отметил, что Молдова предпочитает поставлять за рубеж рапс, хотя могла бы сама производить биоэтанол и экспортировать его, получая гораздо больше прибыли.

"Это все останавливается на уровне идеи. Нашим производителям рапса легче его экспортировать, чем перерабатывать на месте. Потом уже продукция из него возвращается в Молдову, но с надбавками. Чтобы изменить ситуацию, нужна работа на государственном уровне", - подчеркнул эксперт.

Что же касается использования сельхозугодий для выращивания этой культуры, то и здесь необходим комплексный подход. Производители рапса должны взять на себя обязательство по восстановлению земель после выращивания данной культуры.

"В Молдове рапс получается очень дешевым, потому что он производится "диким" образом. В его цену не входит стоимость тех мер, которые необходимо предпринимать для восстановления земли. Производители просто эксплуатируют землю, за год-два она истощается, ее использование становится неэффективным, и тогда они переходят на другие участки", - рассказал Унгуряну.

Как заключил эксперт, необходим пристальный контроль со стороны Минсельхоза за выращиванием этой культуры. В большинстве стран, где выращивают рапс, фермеры обязаны взять на себя дальнейшую заботу по восстановлению земель. И если мы не примем такие меры, дешевизна нашего рапса, уходящего на экспорт, очень дорого нам обойдется.

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