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Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus

Унгуряну: от производства рапса в Молдове больше проблем, чем прибыли

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Выращивание этой культуры, которая затем экспортируется за рубеж, где используется для производства биоэтанола, приносит неплохой доход аграриям. Однако прибыльность для одних оборачивается серьезными убытками для других.

Экспертиза
Унгуряну: от производства рапса в Молдове больше проблем, чем прибыли

Тревогу бьют специалисты, которые утверждают: рапс — культура, выращивание которой очень быстро истощает почву, после сбора ее урожая земля восстанавливается несколько лет. Кроме того, у рапса очень много вредителей и болезней, в этом плане он гораздо более уязвим, чем пшеница и другие традиционные для наших земель сельхозкультуры. Производители борются с этой проблемой традиционным способом: увеличивают дозу пестицидов, которыми обрабатывают поля, используют более токсичные препараты. В результате, это приводит к массовой гибели пчел, собирающих мед с обработанных химикатами полей.   

Эксперт в области экономики и энергетики Сергей Унгуряну в интервью студии Sputnik Молдова отметил, что Молдова предпочитает поставлять за рубеж рапс, хотя могла бы сама производить биоэтанол и экспортировать его, получая гораздо больше прибыли.

"Это все останавливается на уровне идеи. Нашим производителям рапса легче его экспортировать, чем перерабатывать на месте. Потом уже продукция из него возвращается в Молдову, но с надбавками. Чтобы изменить ситуацию, нужна работа на государственном уровне", - подчеркнул эксперт.

Что же касается использования сельхозугодий для выращивания этой культуры, то и здесь необходим комплексный подход. Производители рапса должны взять на себя обязательство по восстановлению земель после выращивания данной культуры.

Pixabay / Pexels
Не жужжит. Мир подсчитывает убытки от массовой гибели пчел
"В Молдове рапс получается очень дешевым, потому что он производится "диким" образом. В его цену не входит стоимость тех мер, которые необходимо предпринимать для восстановления земли. Производители просто эксплуатируют землю, за год-два она истощается, ее использование становится неэффективным, и тогда они переходят на другие участки", - рассказал Унгуряну.

Как заключил эксперт, необходим пристальный контроль со стороны Минсельхоза за выращиванием этой культуры. В большинстве стран, где выращивают рапс, фермеры обязаны взять на себя дальнейшую заботу по восстановлению земель. И если мы не примем такие меры, дешевизна нашего рапса, уходящего на экспорт, очень дорого нам обойдется.

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