Вербенюк: развивать бизнес в Молдове можно и в нынешней ситуации

Кризис может стать шансом для Молдовы, если в этих непростых обстоятельствах разглядеть перспективы для нашей страны и увидеть какие-либо новые возможности для оживления национальной экономики. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе пресс-конференции в рамках проекта "Президент отвечает".
"Страна имеет хорошую ИКТ-инфраструктуру. Сегодня любым предпринимателям нужна связь, а у нас более 90 процентов покрытия страны оптоволокном. У нас одна из самых высоких скоростей интернета. То есть, у нас есть важная чать той инфраструктуры, которая необходима для бизнеса", - подчеркнула Вербенюк.
Кроме того, еще одним из преимуществ Молдовы, которое можно выгодно использовать, является многоязычие Молдовы и ее многокультурность. Мы понимаем и принимаем различные способы ведения бизнеса, мы способны вести бизнес и с европейцами, и с азиатами.
"У нас народ дисциплинирован по-европейски, знает, что такое стандарты ведения бизнеса, наш язык — один из языков латинской группы, в то же время, у нас распространен и русский, нельзя забывать и про гагаузский — тюркский язык, на котором говорят Азербайджан, Узбекистан", - добавила эксперт.
Так что Молдова может оказаться не только маленькой и бедной — с точки зрения рынка труда, это очень интересная страна, возможности которой нужно правильно подать, и она будет достаточно привлекательна для бизнеса.
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