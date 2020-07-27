Вербенюк: развивать бизнес в Молдове можно и в нынешней ситуации

О том, какие преимущества есть у Молдовы, чем она может быть интересна иностранным инвесторам, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

Экспертиза Вербенюк: развивать бизнес в Молдове можно и в нынешней ситуации

Кризис может стать шансом для Молдовы, если в этих непростых обстоятельствах разглядеть перспективы для нашей страны и увидеть какие-либо новые возможности для оживления национальной экономики. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе пресс-конференции в рамках проекта "Президент отвечает".

"Страна имеет хорошую ИКТ-инфраструктуру. Сегодня любым предпринимателям нужна связь, а у нас более 90 процентов покрытия страны оптоволокном. У нас одна из самых высоких скоростей интернета. То есть, у нас есть важная чать той инфраструктуры, которая необходима для бизнеса", - подчеркнула Вербенюк.

В чем же состоят преимущества Молдовы, и какие из них можно использовать сейчас, чтобы выйти из кризисной ситуации? По мнению главы Агентства по инвестициям Родики Вербенюк, одним из преимуществ Молдовы является то, что она подписала с 43 странами соглашения о свободной торговле. Эти соглашения означают свободу передвижения рабочей силы, облегчение бюрократических процедур, связанных с налогами, пошлинами, и так далее. Нельзя забывать и о такой "изюминке" Молдовы, как удачное географическое расположение. То, что страна находится на пути из Азии в Европу, дает нам возможность для экспорта товаров в оба направления.

Кроме того, еще одним из преимуществ Молдовы, которое можно выгодно использовать, является многоязычие Молдовы и ее многокультурность. Мы понимаем и принимаем различные способы ведения бизнеса, мы способны вести бизнес и с европейцами, и с азиатами.

"У нас народ дисциплинирован по-европейски, знает, что такое стандарты ведения бизнеса, наш язык — один из языков латинской группы, в то же время, у нас распространен и русский, нельзя забывать и про гагаузский — тюркский язык, на котором говорят Азербайджан, Узбекистан", - добавила эксперт.

Так что Молдова может оказаться не только маленькой и бедной — с точки зрения рынка труда, это очень интересная страна, возможности которой нужно правильно подать, и она будет достаточно привлекательна для бизнеса.

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