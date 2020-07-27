Шеларь: мы должны найти нишу, где молдавская продукция сможет конкурировать

Экспертиза Шеларь: мы должны найти нишу, где молдавская продукция сможет конкурировать

Уже сейчас становится очевидным, что многие компании, чей бизнес связан с производством, переработкой и продажей сельхозпродукции, понесут колоссальные убытки в этом году. Причина — не только неблагоприятные погодные условия, но и кризис, вызванный пандемией, который по всему миру привел к снижению потребления, закрытию многих фирм, занимавшихся закупкой и перепродажей, падению уровня спроса на многие товары. В этой связи особенно актуальным становится поиск новых рынков сбыта и борьба за сохранение традиционных.

"Мы не задумываемся о том, что квоты — это всего лишь те объемы, которые мы можем экспортировать на крайне выгодных условиях. Но мы можем экспортировать и больше, если мы найдем покупателя, и наша цена, которую мы сможем предложить, будет конкурентна", - отметила Шеларь.

Основная проблема молдавских производителей — это нежелание прислушаться к потребностям рынка и понять, что сначала нужны вложения и интересный продукт, который ты можешь этому рынку дать, и лишь затем можно рассчитывать на прибыль. Никто не предоставит ни рынки сбыта, ни конечных потребителей, если не пытаться на них самостоятельно выйти, полагает экономист Галина Шеларь. По ее словам, молдавскому бизнесу требуется осознание, что рынок — это такие механизмы, которые подразумевают, чтобы сначала ты что-то сделал, а только потом ты что-то получаешь. И это касается любых видов продукции и услуг, не исключение - и продовольственные товары. Можно часто услышать от производителей жалобы, что их сдерживают квоты на продажу определенного вида продукции.

Мы не в состоянии, подчеркнула экономист, во всем успешно конкурировать с фермерами из стран ЕС уже по той простой причине, что там сельхозпроизводители получают существенные дотации. Но, тем не менее, это не означает для нашей продукции отсутствие возможности найти свои рынки и свою нишу. Мы должны выявить что-то свое, за счет чего можем быть конкурентными, что выгодно будет нас отличать, заключила эксперт.

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