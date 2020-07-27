Шеларь: мы должны найти нишу, где молдавская продукция сможет конкурировать

Уже сейчас становится очевидным, что многие компании, чей бизнес связан с производством, переработкой и продажей сельхозпродукции, понесут колоссальные убытки в этом году. Причина — не только неблагоприятные погодные условия, но и кризис, вызванный пандемией, который по всему миру привел к снижению потребления, закрытию многих фирм, занимавшихся закупкой и перепродажей, падению уровня спроса на многие товары. В этой связи особенно актуальным становится поиск новых рынков сбыта и борьба за сохранение традиционных.
"Мы не задумываемся о том, что квоты — это всего лишь те объемы, которые мы можем экспортировать на крайне выгодных условиях. Но мы можем экспортировать и больше, если мы найдем покупателя, и наша цена, которую мы сможем предложить, будет конкурентна", - отметила Шеларь.
Мы не в состоянии, подчеркнула экономист, во всем успешно конкурировать с фермерами из стран ЕС уже по той простой причине, что там сельхозпроизводители получают существенные дотации. Но, тем не менее, это не означает для нашей продукции отсутствие возможности найти свои рынки и свою нишу. Мы должны выявить что-то свое, за счет чего можем быть конкурентными, что выгодно будет нас отличать, заключила эксперт.
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