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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco

Тромбицкий: браконьерство рыбы в Молдове стало огромной проблемой

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200728/31083980/trombitchi-brakonerstvo-ryby-v-moldova-stalo-ogromnoy-problemoy.html

Законодательство в сфере охраны и использования рыбных ресурсов Молдовы следует ужесточить, заявил в эфире Sputnik Молдова известный эколог Илья Тромбицкий.

Экспертиза
Тромбицкий: браконьерство рыбы в Молдове стало огромной проблемой

Браконьерство на двух самых больших реках Молдовы – Прут и Днестр – очень сильно развито. Оно один из факторов, который существенно сократил популяции рыб, имеющих экономическую ценность.

Как рассказал в интервью Sputnik Молдова глава Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий, после ликвидации Службы рыбоохраны при министерстве окружающей среды, ситуация с незаконной ловлей и торговлей рыбой стала еще хуже.

"Функции службы рыбоохраны были переданы Инспекторату по охране окружающей среды. Но у них мало сил, да и людей не хватает. Кроме того, полномочия урезаны", - отметил Тромбицкий.

Река
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Он сообщил, что Eco-TIRAS" продвигает законопроект, который позволил бы инспекторату проверять у продавцов происхождение промысловой рыбы.

"Инспекторы могли бы штрафовать продавцов, которые не могут объяснить происхождение рыбы", - сказал эколог.

Он выразил сожаление, что из-за разгула браконьерства, в Днестре практически исчезли осетровые рыбы, судак, лещи, щуки и окуни. Уже несколько лет промышленный лов рыбы не проводится.

"Когда я вижу на рынке, что продавцы пишут рыба из Днестра, я понимаю, что это далеко не так. В последнее время в Днестре большая часть – это озерные, а не речные виды рыбы", - пояснил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что незаконный промысел приводит к исчезновению ценных видов, а их место занимают малоценные, такие, как карась и толстолобик. 

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