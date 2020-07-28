Брутер: кредиты, предоставленные ЕС, помогут протянуть еще какое-то время

Политолог Владимир Брутер в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о евроинтеграции Молдовы и о том, какие отношения сейчас у Молдовы и ЕС.

Экспертиза Брутер: кредиты, предоставленные ЕС, помогут протянуть еще какое-то время

Пандемия внесла свои коррективы в отношения между странами. Так, многие эксперты отмечают, что она пробует на прочность ЕС, где даже равноправные страны-члены начинают предъявлять друг другу претензии по различным поводам. Пандемия отодвинула от граждан Молдовы Европу – границы закрыты, соглашение о безвизовом режиме практически не действует.

На этом фоне остро встает вопрос о судьбе молдавской евроинтеграции. В последнее время первоначальная цель евроинтеграции — вхождение в состав ЕС — заменилась на промежуточную. Теперь под евроинтеграцией понимают, в основном, взаимовыгодные добрососедские отношения с ЕС.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер считает, что выгодные отношения Молдова должна поддерживать со всеми, не только с Западом или Востоком. Что же касается сотрудничества с ЕС, то взаимовыгодные отношения в этом направлении не отменяют понятие евроинтеграции.

"Без расширения торговых отношений абсолютно со всеми потенциальными партнерами молдавская и политическая, и экономическая жизнь будет стагнировать. Политическая жизнь Молдовы всегда будет сводиться к конфликту между определенными геополитическими сторонами, за которым не стоит реального экономического и политического содержания", - сообщил политолог.

Как рассказал эксперт, границы сейчас на замке, а для граждан Молдовы не действителен безвизовый въезд. В списке стран, которым ЕС разрешил въезд на свою территорию после снижения ограничений, Молдовы нет, и это показатель отношения ЕС к нам. В Молдове статистика заболеваемости не выше, чем у соседней Румынии, но для нас въезд закрыт.

"Что касается денег, то их Европа, безусловно, будет нам давать. Но проблема в том, что эти деньги не переводят страну в какое-либо иное качество, они просто помогают государству протянуть еще некоторое время", - добавил Брутер.

Помощь от ЕС, заключил эксперт, не привела до сих пор к тому, что качество жизни граждан каким-либо образом улучшилось. Отток работоспособных граждан еще может увеличиться. И на качество экономики выданные нам деньги также не повлияли. А на сегодняшний день качество жизни граждан и качество экономики в стране — проблемы номер один и номер два.

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