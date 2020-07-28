Балтаг: новый проект упростит торговлю между Россией и Молдовой

Генеральный директор AgroHub-Молдова Александр Балтаг в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о совместной молдо-российской инициативе, которая расширит возможности для взаимной торговли.

Экспертиза Балтаг: новый проект упростит торговлю между Россией и Молдовой

AgroHub-Молдова — молдо-российский проект со стопроцентно частным капиталом, который призван расширить товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Прежде, чем проекту дали старт, был проведен анализ, целью которого было прояснить ряд ключевых моментов. Первое — это потенциал сельхозпроизводства в Молдове, второе — спрос на молдавскую продукцию на российском рынке, и третье — будет ли торговый хаб рентабельным в нынешних условиях.

Как сообщил гендиректор AgroHub-Молдова Александр Балтаг, в итоге российская и молдавская стороны пришли к выводу, что обе наши страны нуждаются в этом проекте, а подобная бизнес-модель оправдает себя с экономической точки зрения. Балтаг рассказал о выгодах, которые дает нашей стране новый торгово-экономический узел.

"Нужно понимать, что это прямые инвестиции в экономику Молдовы, от которых выиграют не только аграрии, но и государство в целом", - подчеркнул гендиректор AgroHub-Молдова.

По его словам, партнером Молдовы в этом проекте является Российский торгово-финансовый союз (РТФС). Инициатива в данном случае исходила именно от российской стороны. В России уже был опыт создания аналогичных хабов, но работающих внутри страны. А осенью прошлого года была озвучена идея о создании агро-хаба.

"AgroHub-Молдова будет ориентироваться на экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию, а также импорт продукции из России в Молдову. Хаб не будет ограничиваться только рынками двух стран, в дальнейшем и молдавская, и российская продукция будут выходить и на другие рынки", - заявил Балтаг.

Как уточнил эксперт, речь идет о рынках СНГ, ЕС, Турции, Китая, а в перспективе — и других стран.

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