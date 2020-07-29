Млечко: кому для получения гражданства России нужно будет сдать экзамен

Тем гражданам Молдовы, кто претендует на получение российского гражданства, необходимо подтвердить свое знание русского языка. Какова процедура, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.

Экспертиза Млечко: кому для получения гражданства России нужно будет сдать экзамен

Новый федеральный закон, вступивший в силу в России, упрощает процедуру получения российского гражданства иностранцами. В связи с этим в сети можно встретить информацию о том, что гражданам Молдовы наряду с гражданами Украины, Белоруссии и Казахстана для получения гражданства Российской Федерации не нужно проходить тест на знание русского языка. Это не так, отметила ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.

"В России был принят указ о том, что граждане Белоруссии и определенных регионов Украины освобождаются от такого экзамена. В этом документе официально написано, что от экзамена освобождаются граждане тех государств, на территории которых у русского языка есть статус государственного", - заявила Млечко.

Так что для граждан Молдовы и Казахстана сдавать экзамен по-прежнему надо. Сам экзамен не изменился, он остался таким же. Как и прежде, от экзамена освобождаются мужчины, которым больше 65, женщины старше 60, недееспособные и инвалиды первой группы. Другим категориям лиц, претендующим на получение гражданства Российской Федерации, необходимо подтвердить свое знание языка.

Чем можно подтвердить свое знание языка, кроме сдачи экзамена? Как разъяснила Млечко, тем людям, кто до 1990 года окончил школу в СССР и может подтвердить свое образование соответствующим документом, достаточно этого документа об образовании. При его наличии они освобождаются от экзамена. Также от прохождения экзамена освобождаются те граждане Молдовы, кто получил диплом об образовании на территории России уже в период независимости.

Тем, у кого таких дипломов нет, необходим документ, который называется "Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному". Это именно то, что связано с прохождением экзамена.

"Экзамен, сразу скажу, простой. Возможно, он труден для носителей китайского или каких-то экзотических языков, но люди, проживающие в Молдове, которые какое-то время работали в России, самой средой уже адаптированы к русскому языку", - заключила Млечко.

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