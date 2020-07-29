Млечко: кому для получения гражданства России нужно будет сдать экзамен

Новый федеральный закон, вступивший в силу в России, упрощает процедуру получения российского гражданства иностранцами. В связи с этим в сети можно встретить информацию о том, что гражданам Молдовы наряду с гражданами Украины, Белоруссии и Казахстана для получения гражданства Российской Федерации не нужно проходить тест на знание русского языка. Это не так, отметила ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.
"В России был принят указ о том, что граждане Белоруссии и определенных регионов Украины освобождаются от такого экзамена. В этом документе официально написано, что от экзамена освобождаются граждане тех государств, на территории которых у русского языка есть статус государственного", - заявила Млечко.
Так что для граждан Молдовы и Казахстана сдавать экзамен по-прежнему надо. Сам экзамен не изменился, он остался таким же. Как и прежде, от экзамена освобождаются мужчины, которым больше 65, женщины старше 60, недееспособные и инвалиды первой группы. Другим категориям лиц, претендующим на получение гражданства Российской Федерации, необходимо подтвердить свое знание языка.
Тем, у кого таких дипломов нет, необходим документ, который называется "Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному". Это именно то, что связано с прохождением экзамена.
"Экзамен, сразу скажу, простой. Возможно, он труден для носителей китайского или каких-то экзотических языков, но люди, проживающие в Молдове, которые какое-то время работали в России, самой средой уже адаптированы к русскому языку", - заключила Млечко.
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