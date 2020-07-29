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Валерий Лупашку.
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Лупашку: Кишинев не избежит модернизации, но спешка тут не нужна

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Кишинев, безусловно, нуждается в обновлении и расширении, но подходить к этому вопросу нужно не хаотично, сказал в эфире Sputnik Молдова городской советник, архитектор Валерий Лупашку.

Экспертиза
Лупашку: Кишинев не избежит модернизации, но спешка тут не нужна

На этой неделе муниципальный совет Кишинева проголосовал за принятие дорожной карты по созданию Генерального градостроительного плана молдавской столицы.

Кишинев как на ладони.
youtube / Vlad Mitrofan
Когда у Кишинева будет генплан развития: ответ главного архитектора города
Сама разработка генплана займет около года или полутора лет, отметили в управлении архитектуры Кишинёва. Тем не менее по словам градоначальника молдавской столицы Иона Чебана, речь идет о фундаментальном документе, необходимом для развития муниципия.

Городской советник, доктор архитектуры Валерий Лупашку в комментарии для Sputnik Молдова отметил, что Кишинев как столица отстает от современных урбанистических тенденций на десятки лет, несмотря на стремление стать мегаполисом. Он подчеркнул, что подходить к этому вопросу следует разумно, без лишней суеты.

"Мы не можем сравниться с крупными мегаполисами, например, с таким, как Москва. Хотя и можно проводить параллели. Но масштабы столицы России и столицы Молдовы несоизмеримы. Тем не менее, и там есть тенденции к модернизации, и у нас. Но сейчас Кишиневу следует начать с паспортизации всех домов", - сказал Лупашку.

Он подчеркнул, что Кишинев, так или иначе, придет к тому, что придется обновлять жилой фонд, ликвидируя ветхое жилье, но прежде должны быть проведены исследования для выявления таких возможностей.

"Что-то будут сносить, что-то строить. Но это все нужно делать на базе научных исследований: социологических, транспортных, градостроительных", - пояснил сорбесдник.

По его словам, иначе это приведет к хаосу, несмотря на то, что изменения, происходящие в городе, открывают новые возможности для его развития.

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