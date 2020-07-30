Круду: готовы ли дети, школы и педагоги к "дистанционке" в новом учебном году

Какие выводы удалось сделать из первого опыта внедрения дистанционного обучения в молдавских школах, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал руководитель управления общего образования при профильном министерстве Валентин Круду.

Экспертиза Круду: готовы ли дети, школы и педагоги к "дистанционке" в новом году

Процесс дистанционного обучения останется в наших школах и в новом учебном году. По крайней мере, во многих учебных заведениях будет внедрена модель, при которой школьники большую часть времени будут заниматься удаленно. Исключением станут лишь учебные заведения, где не более 300 учащихся.

Накопленный опыт после того, как Молдова перешла к такому виду обучения вынужденно, фактически не будучи к нему готовой и не подозревая обо всех "подводных камнях", оказался, несмотря на все сложности, весьма полезным. Как подчеркнул руководитель управления общего образования при Министерстве образования, культуры и исследований Валентин Круду, родители стали по-другому относиться и к преподавателям, осознав, какую сложную работу им приходится выполнять, и к школьному образованию вообще.

"В то же время, мы задали себе вопрос, почему у нас не получилось организовать дистанционное образование так же хорошо, как хотелось бы. Наше Минобразования предприняло меры, аналогичные другим странам мира. И мы должны признаться, что не были готовы к такому повороту событий", - заявил Круду.

По словам эксперта, этот опыт выявил, что дистанционное образование не может заменить школу полностью. Буквально за неделю министерство разработало методологию по дистанционному образованию.

Тогда стали очевидны недостатки нашей системы образования: нехватка преподавательских кадров вообще, нехватка педагогов, обладающих достаточным уровнем навыков работы с компьютером, серьезная нехватка компьютерной техники и в школах, и у педагогов, и дома у учащихся. Во многих семьях только один компьютер, а детей школьного возраста — несколько.

Кроме того, не у всех педагогов и учащихся был доступ к интернету, и это тоже создало определенные проблемы.

"В середине апреля у нас уже была информация о том, какое количество учителей не участвуют в процессе дистанционного образования, потому что у них нет навыков или необходимой техники, сколько детей не могут обучаться дистанционно, у скольких из них нет помощи со стороны взрослых в семье", - отметил Круду.

Министерство, подчеркнул собеседник, сделало определенные выводы и учтет предыдущий опыт в новом учебном году, предпримет шаги для устранения недостатков. Была приобретена компьютерная техника для школ, были организованы обучающие курсы для преподавателей.

Кроме того, смешанная система дистанционного обучения, когда часть класса обучается в школе, часть - дома, меняясь через день или через неделю, позволит школьникам лучше усваивать знания, чем при полностью дистанционном обучении.

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