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Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове

Гараба: как стоит решить проблему утилизации мусора в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200730/31116053/garaba-kak-stoit-reshit-problemu-utilizatsii-musora-v-moldova.html

Пожар на свалке в Цынцаренах, который с большим трудом удалось ликвидировать, всколыхнул старую проблему: в республике остро стоит вопрос утилизации мусора. Эколог Владимир Гараба в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, как может быть решен этот вопрос.

Экспертиза
Гараба: как стоит решить проблему утилизации мусора в Молдове

Все применяемые в Молдове способы как-то решить "мусорный" задачу не соответствуют современным требованиям. Складирование бытовых отходов под открытым небом — метод давно устаревший, но на решение этой проблемы, как всегда, либо денег нет, либо "руки не доходят". Вспоминают о том, что в Молдове надо как-то иначе поступать с мусором, лишь тогда, когда происходят инциденты вроде пожара в Цынцаренах.

Как отметил эколог Владимир Гараба, в каждом районе Молдовы лишь три-четыре мусоросвалки действуют полностью легально. Довольно часто местные власти выделяют землю под свалку, но происходит это без разрешения санитарно-экологических органов.

"Уже больше 10 лет мы продвигаем идею о создании в каждом крупном населенном пункте специальных площадок для временного размещения бытовых отходов. Оттуда мусор затем перенаправлялся бы на региональный комплекс для переработки этих отходов в соответствии с современными требованиями", - заявил Гараба.

Пожар в Цынцэренах
© Photo : Facebook / Puscasu Liliana
Пожар в Цынцэренах: свалка как очаг экологической катастрофы - фото
Эколог подчеркнул, что применяемый у нас способ хранения — прямо на земле, без какой-либо изоляции, - загрязняет почву, грунтовые воды. 

Площадки же для временного складирования мусора должны быть забетонированными и огороженными, но небольшими, рассчитанными примерно на месяц хранения. Когда площадка будет заполнена, отходы крупнотоннажным транспортом вывозятся на платформу для дальнейшей сортировки и переработки - так устроен процесс утилизации мусора в большинстве стран Европы, сообщил Гараба.

По мнению эксперта, для реализации проекта можно было бы привлечь средства Европейского Инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, бюджетные деньги, гранты. Таким образом, открылась бы перспектива решить наконец эту важную экологическую проблему Молдовы, заключил Гараба.

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