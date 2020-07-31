Гагауз: молодежь в Молдове все позже вступает в браки

Почему наши юноши и девушки не торопятся создавать семьи, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Экспертиза Гагауз: молодежь в Молдове все позже вступает в браки

Молдавская молодежь отличается от западной большей ориентацией на создание семьи. Это показывают различные соцопросы, результаты которых свидетельствуют: юноши и девушки считают семью одной из главных ценностей. Буквально недавно завершенное исследование Центра демографических исследований показывает, что среди молодежи регистрируется очень высокий уровень ориентации на заключение брака, но для создания семьи, очевидно, существуют определенные препятствия. Об этом рассказала демограф Ольга Гагауз.

"Официальная статистика показывает нам, что среди мужчин 30-34 лет доля ни разу не вступавших в брак составляет 28 процентов, среди женщин того же возраста 15 процентов еще не вступили в брак. То есть, люди откладывают не только деторождение, люди откладывают создание семьи", - подчеркнула эксперт.

И основной причиной, почему так происходит, является материальное положение, отметила Гагауз. Сдерживающими факторами, заставляющими молодежь повременить со вступлением в брак, являются неопределенность, отсутствие стабильного заработка, отсутствие жилья.

В результате все больше молодых людей принимают решение отложить заключение брака на несколько лет. Так же, как свидетельствуют результаты исследований, около 30 процентов молодежи в Кишиневе в возрасте 30-34 лет все еще проживают с родителями, а около 28 процентов людей этого возраста снимают жилье.

"Есть определенные социально-экономические факторы: неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие финансовых ресурсов, которые становятся причинами того, что молодые люди откладывают создание семьи. А если семья не создается, то, естественно, и рождаемость в стране не повышается", - добавила эксперт.

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