Михэеш: от Демпартии всего можно ожидать

Позиции демократов слабеют с каждым днем. Недавние потери еще двух депутатов фракции — Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука — еще более расшатали позиции демократов в коалиции с социалистами. Таким образом, формирование теряет политический вес. По мнению политолога Романа Михэеша, демократы уже не могут выдвигать те условия, что и прежде, и на "широкие жесты" от партнеров по коалиции им сейчас рассчитывать бесполезно.
"В политике никто не делает, скажем так, гуманных жестов. Демократы должны понять, что пакет их требований после президентских выборов будет намного меньше, чем то, на что они рассчитывали сейчас. Раньше у ДПМ было 29 депутатов, сейчас у них уже 11", - отметил политолог.
"Основатель партии Думитру Дьяков и председатель Павел Филип – искусные переговорщики. Они умеют делать резкие шаги, которые не приводят политформирование к разрушению. Не исключено, что ДПМ рискнет сыграть на другом поле, чтобы сохранить свое влияние на политической арене", - считает политолог.
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