Михэеш: от Демпартии всего можно ожидать

Демпартия теряет депутатов, а вместе с ними "тают" и ее полномочия в правящей коалиции. О том, готова ли ДПМ сменить правила игры, рассуждал в эфире Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: от Демпартии все можно ожидать

Позиции демократов слабеют с каждым днем. Недавние потери еще двух депутатов фракции — Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука — еще более расшатали позиции демократов в коалиции с социалистами. Таким образом, формирование теряет политический вес. По мнению политолога Романа Михэеша, демократы уже не могут выдвигать те условия, что и прежде, и на "широкие жесты" от партнеров по коалиции им сейчас рассчитывать бесполезно.

"В политике никто не делает, скажем так, гуманных жестов. Демократы должны понять, что пакет их требований после президентских выборов будет намного меньше, чем то, на что они рассчитывали сейчас. Раньше у ДПМ было 29 депутатов, сейчас у них уже 11", - отметил политолог.

Он высказал мнение, что ДПМ будет искать такую формулу сотрудничества, которая позволит им оставаться у власти и после президентских выборов. А это уже другая ситуация, где возможна иная "политическая конструкция", не исключил Михэеш.

"Основатель партии Думитру Дьяков и председатель Павел Филип – искусные переговорщики. Они умеют делать резкие шаги, которые не приводят политформирование к разрушению. Не исключено, что ДПМ рискнет сыграть на другом поле, чтобы сохранить свое влияние на политической арене", - считает политолог.

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