Венгер: почему продавцы сельхозтоваров стоят вдоль трасс, а не на рынках

Существует лишь один эффективный метод борьбы с торговлей в неавторизированных местах, о нем в эфире студии Sputnik Молдова рассказал начальник кишиневского управления Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБП) Роман Венгер.

Экспертиза Венгер: почему продавцы сельхозтоваров стоят вдоль трасс, а не на рынках

Все продукты питания, будь то продукция растительного или животного происхождения, стоит приобретать только в местах авторизированной торговли. Ни цена ниже рыночной, ни уверения продавцов, что "все свое, домашнее, экологически чистое" не должно становиться поводом приобретать то, что продается вдоль трасс, из багажников авто и так далее.

Как рассказал начальник кишиневского управления Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБП) Роман Венгер, только в авторизированных местах есть контроль за качеством и безопасностью продукта, а также возможность отследить происхождение товара. И если есть жалобы на качество, можно выявить, откуда он поступил. Когда некачественный продукт был куплен в месте неавторизированной торговли, то на второй день будет трудно доказать, что вы что-либо там покупали и каким-либо образом защитить свои права.

"С феноменом стихийной уличной торговли я борюсь вот уже двадцать лет. И хочу сказать, что хорошо знаю психологию таких продавцов. Правила торговли должны быть едины для всех — и для тех, кто торгует большими объемами продукции, и для тех, кто торгует малыми", - отметил Венгер.

"Продавцу выгоднее продавать свой товар у трассы. И естественно, когда его ловят с поличным, он говорит, что не идет на рынок, потому что там нет мест, там взятки, мафия и прочее. Поверьте, это все не так", - подчеркнул Венгер.

По словам эксперта, если закрыть глаза на условную бабушку, продающую пару ведер яблок, то таким образом создастся прецедент — можно одному, значит, можно и другому, а значит, можно всем. Как заявил эксперт, то, что на рынках нет мест для продавцов — это миф. Места есть, но подобные торговцы часто увиливают от рынков, поскольку чаще всего у них нет необходимых документов для продажи. Кроме того, вдоль проезжей части торговля часто идет лучше.

Как сообщил эксперт, на каждом рынке руководство обязано выделить места для непосредственного сельхозпроизводителя, который сам приехал торговать своей продукцией из крестьянского хозяйства. Также, помимо рынков, городские власти постоянно организуют ярмарки для продажи сельхозпродукции.

Так что единственная причина, почему продавцы упорно продолжают стоять вдоль трасс — это потому, что торговля там идет лучше. Но если мы перестанем покупать что-либо у торговцев в сомнительных местах, то стоять продавцы там больше не будут.

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