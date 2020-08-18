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Алекса: у международных перевозчиков не должны быть "свои" правила и законы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200818/31340301/alexa-u-mezhdunarodnykh-perevozchikov-ne-dolzhny-byt-svoi-pravila-i-zakony.html

Мелкие международные перевозчики пассажиров предлагают узаконить то, что до сих пор считалось нелегальным, и является нелегальным в большинстве стран Европы, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Экспертиза
Алекса: у международных перевозчиков не должны быть "свои" правила и законы

Ситуация с международными перевозками грузов и пассажиров сложилась непростая. В основном из-за ряда ограничений в связи с пандемией. Чтобы минимизировать последствия кризиса, многие администраторы выступают с предложением пересмотреть законодательство республики в сфере международных перевозок. Но идеи, которые озвучиваются (перевозки до 7 пассажиров по международным маршрутам), касаются только защиты частных интересов, причем тех, кто осуществляет нелегальные перевозки грузов и пассажиров. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

"В международных перевозках нет таксомоторов. Транспортники должны понимать, что услуги такси по международным стандартам осуществляются в радиусе города, местности, где зарегистрировано предприятие. Что касается международных перевозок пассажиров, то они осуществляются на автобусах регулярных маршрутов, либо автобусами на заказных маршрутах. Эти правила едины", - сказал Алекса.

Он подчеркнул, что соблюдение этих правил предполагает и определенную ответственность, которую должны нести предприниматели.

"Конечно, в отрасли есть конкуренция, есть налоги, которые нужно выплачивать. Есть правила по режиму труда и отдыха, которые нужно соблюдать, есть стандарты, которым нужно следовать. А сейчас озвучиваются требования узаконить все, что до сих пор считается нелегальным. Это неправильно", - отметил глава Ассоциации патронатов автоперевозчиков.

По его словам, международные перевозчики действуют в соответствии с предписаниями Международного союза автотранспорта, национального законодательства в советующей сфере, и стандарты и условия, прописанные там, должны соблюдаться всеми одинаково.

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