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Liliana Busuioc
© Sputnik / Iovva Victor

Бусуйок: кризис пощадил не всех

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Очень многие небольшие и средние компании в нашей стране сворачивают свой бизнес или находятся на грани выживания, заявила в эфире студии Sputnik Молдова исполнительный директор Альянса малого и среднего бизнеса Молдовы Лилиана Бусуйок.

Экспертиза
Бусуйок: кризис пощадил не всех

В данный момент в Молдове ведутся подсчеты и собирается статистика с целью выяснить, как бизнес в нашей стране переживает кризис. Сейчас составляется и в сентябре должна быть запущена интерактивная карта, на которой будет видно, что происходит с бизнесом в различных районах Молдовы, сколько компаний были вынуждены закрыться, сколько — серьезно сократить свою деятельность.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала исполнительный директор Альянса малого и среднего бизнеса Молдовы Лилиана Бусуйок.

"Сейчас кризис в полном разгаре, к сожалению, не все смогли приспособиться. Очень многие компании приостановили свою деятельность, но есть и те, кто сумел адаптироваться. Наш альянс разрабатывает интерактивную карту, где можно будет отследить, какова ситуация на данный момент", - отметила Бусуйок.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Как рассказала эксперт, Ассоциация ставит перед собой задачу опросить всех руководителей малого и среднего бизнеса, узнать, каково сейчас состояние их дел. Будут проанализированы различные данные: сколько людей работало в компании, скольких пришлось уволить, на сколько упали продажи, как компания намерена протянуть следующие два-три месяца.

"Карта будет одним из инструментов для диалога с правительством, чтобы выявить, каков ситуация в данный момент. К сожалению, есть очень много компаний, которые закрылись. Больше всего пострадали предприятия сферы HoReCa, ивент менеджмент", - сообщила Бусуйок.

По ее словам, представители Ассоциации посетили север Молдовы, города Бельцы и Сынжерей. Более половины компаний в этих населенных пунктах сильно сократили свою деятельность и думают не о прибылях, а о выживании. Сходная ситуация и в Кишиневе — представители очень многих компаний в ходе опроса сказали, что уже закрыли свой бизнес.

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