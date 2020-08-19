Шеларь: о чем бизнес и государство забывают во время кризиса

Бизнес в Молдове в последнее время стал часто просить помощи у государства. Насколько это нормальная ситуация, объяснила экономист Галина Шеларь.

Экспертиза Шеларь: о чем бизнес и государство забывают во время кризиса

Невидимая рука рынка в условиях пандемии ослабла. Туризм, перевозки, HoReCa (гостиничный бизнес), торговля и другие сферы столкнулись с кризисом и несут убытки. Властям приходится изыскивать в бюджете средства для их поддержки. Экономист Галина Шаларь в эфире студии Sputnik Молдова отметила, что финансовые возможности нашего государства некорректно сравнивать с возможностями куда более благополучных стран.

"Забывается, что на протяжении почти нескольких десятилетий, в том числе и при помощи СМИ и экспертного сообщества, Молдова известна, как беднейшее государство в Европе. Отсюда следует неизбежное понимание: в условиях кризиса финансовые ресурсы для поддержки бизнеса беднейшего государства в Европе нельзя сравнивать с возможностями других европейских стран", - сказала эксперт.

По ее словам, в Молдове сложилась противоречивая ситуация: бизнес просит помощи у бедного государства, хотя страна почти тридцать лет живет в условиях рыночной экономики.

"Мы в условиях кризиса забываем, что с 1992 года мы развиваем рыночную экономику. В условиях рынка основная ответственность за результаты бизнеса лежит на самом бизнесе. Это правило", - подчеркнула Шеларь.

Она считает, что к противоречивому результату привели стереотипы, которые на протяжении почти нескольких десятилетий, в том числе и при помощи СМИ и экспертного сообщества, посылались обществу.

"С одной стороны, невидимая рука рынка - то есть, зачем государству вмешиваться в экономику. А с другой - вот когда у нас критическая ситуация, то задействуется "глубокая память" о плановой экономике, когда действительно рука государства была видимой и очень сильной", - заключила Шеларь.

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