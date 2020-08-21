Эколог: проблему засухи в Молдове можно было решить еще много лет назад

В следующем году мы можем потратить 500 миллионов леев на борьбу с последствиями засухи, а через несколько лет может не хватить и миллиарда, если мы не сделаем одну очень простую вещь, считает председатель экологического общества "Биотика" Габриел Мэрджиняну.

Экспертиза Эколог: проблему засухи в Молдове можно было решить много лет назад

Борьба с последствиями всегда обходится государству дороже, чем предупредительные меры, это касается всех сфер, и сельское хозяйство тут — очень яркий пример. Так, сильная засуха в этом году, конечно же, стала причиной неурожая, но ее последствия можно было бы минимизировать.

Председатель экологического общества "Биотика" Габриел Мэрджиняну в эфире студии Sputnik Молдова отметил, что помочь в борьбе с засухой могли бы лесозащитные полосы, которые, с одной стороны, помогают удерживать в земле влагу, с другой — защищают почву от эрозии. Если бы этой проблеме в свое время уделили должное внимание, вопрос неурожая в нынешнем году не стоял бы так остро, считает эксперт.

"Когда-то в Молдове на каждые 100-200 гектаров земли высаживалась лесозащитная полоса. Но начиная с 90-х, все их вырубили, а землю вспахали под сельхозугодья. Не может быть хороших урожаев в таких местах, где нет лесозащитной полосы, там весь верхний плодородный слой почвы сдувается ветрами", - заявил Мэрджиняну.

"В этом году 300 миллионов леев было потрачено на то, чтобы компенсировать аграриям причиненные засухой убытки. Столько нам пришлось заплатить, потому что за 30 лет независимости мы не смогли найти 50 миллионов леев на лесопосадки, способные предупреждать такие ситуации", - подчеркнул эколог.

По словам эксперта, по всей стране посадки нового леса осуществляются в конце марта, начале апреля и в середине октября, но происходит это хаотично как на охраняемых природных территориях, так и в других частях страны. В то же время, давно наступил момент, когда этот процесс следует взять под контроль и минимум за полгода до предполагаемых посадок составить план — что, где, когда, в каких объемах должно быть высажено.

Предупредительные меры могут обходиться бюджету дорого, но это лишь на первый взгляд, и экономить здесь нельзя. Ведь для бюджета в итоге получается выгоднее предупредить кризисную ситуацию, чем каждый раз изыскивать финансы на борьбу с последствиями засухи, добавил эксперт.

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