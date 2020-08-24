Тромбицкий: как Молдова могла бы справиться с засухой

В Молдове нехватка дождей и влаги в почве - явление нередкое. Тем не менее проблему засухи можно решить, ориентируясь на опыт стран, где климатическая ситуация намного хуже, чем в нашей республике. Об этом рассказал эколог Илья Тромбицкий.

Экспертиза Тромбицкий: как Молдова могла бы справиться с засухой

Молдова нынешнем году серьезно пострадала от засухи. Особенно засушливая погода отразилась на сельхозугодиях. Аграрии оказывают на правительство страны огромное давление. От него требуют финансовую помощь в виде субсидий. В то же время разгораются споры о том, как наша страна должна быть готова к таким засушливым годам. Среди озвученных уже предложений частичное восстановление или создание новой системы орошения и использование грунтовых вод. Но в поиске решения проблемы не рискуем ли мы спровоцировать новые — экологического характера. Эколог Илья Тромбицкий напомнил о положительном примере. Это опыт Израиля.

"Там воды меньше, чем у нас. Если сравним речку Иордан с молдавскими, то она по внешнему виду напоминает Реут. Тем не менее, люди, за счет научных инноваций и бережного отношения к ресурсам, находят решения проблемы нехватки воды", - отметил собеседник.

Чтобы восполнить нехватку воды, Израиль построил множество заводов по опреснению морской воды, в стране применяются всевозможные системы очистки питьевой воды.

"Две трети воды, которую пьет население Израиля, уже побывало в употреблении. Она очищается, благодаря современным технологиям. И ее снова используют", - добавил Тромбицкий.

Эксперт высказал уверенность, что в Молдове есть большие резервы для решения ситуации с водой.

"Для этого нужна политическая воля и квалификация и правильно принятые решения. Которые будут касаться не только того, как делить воду, но и как управлять территорией страны", - подчеркнул Тромбицкий.

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