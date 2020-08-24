Тромбицкий: как Молдова могла бы справиться с засухой

Молдова нынешнем году серьезно пострадала от засухи. Особенно засушливая погода отразилась на сельхозугодиях. Аграрии оказывают на правительство страны огромное давление. От него требуют финансовую помощь в виде субсидий. В то же время разгораются споры о том, как наша страна должна быть готова к таким засушливым годам. Среди озвученных уже предложений частичное восстановление или создание новой системы орошения и использование грунтовых вод. Но в поиске решения проблемы не рискуем ли мы спровоцировать новые — экологического характера. Эколог Илья Тромбицкий напомнил о положительном примере. Это опыт Израиля.
"Там воды меньше, чем у нас. Если сравним речку Иордан с молдавскими, то она по внешнему виду напоминает Реут. Тем не менее, люди, за счет научных инноваций и бережного отношения к ресурсам, находят решения проблемы нехватки воды", - отметил собеседник.
"Две трети воды, которую пьет население Израиля, уже побывало в употреблении. Она очищается, благодаря современным технологиям. И ее снова используют", - добавил Тромбицкий.
Эксперт высказал уверенность, что в Молдове есть большие резервы для решения ситуации с водой.
"Для этого нужна политическая воля и квалификация и правильно принятые решения. Которые будут касаться не только того, как делить воду, но и как управлять территорией страны", - подчеркнул Тромбицкий.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>