Мокану назвал главное разочарование молдавского общества

Неравенство перед законом – одна из главных проблем, которую Молдова не решила за годы своей независимости. Об этом в эфире Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Экспертиза Мокану назвал главное разочарование молдавского общества

Отсутствие социальной сплоченности, высокий уровень бедности, разочарование в реформах и низкое доверие к власти, - это основные неудачи, которые почти тридцать лет испытывает Республика Молдова. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, комментируя результаты очередного соцопроса, который представила накануне эта структура.

"В конце 90-х наша республика находилась в критическом состоянии. Давайте не забывать об этом. Только благодаря приложенным усилиям всех правительств, которые приняли страну такой, какой она оказалась, и благодаря поддержке партнеров, Молдова не утратила свою государственность. Это главный успех, на мой взгляд", - сказал эксперт.

Вместе с тем он напомнил, что Молдове за все годы ее независимости не удалось избавиться от ярлыка "самая бедная страна в Европе". По словам гостя, целью социологического исследования было выяснить, какие именно факторы стали причиной такого незавидного положения.

"Конечно, этих факторов много. К ним можно отнести и такое явление, как потеря уважения к частной собственности. Почему земельные реформы провалились - не было соответствующего опыта в новых рыночных условиях", - считает собеседник.

Эксперт также отметил, что самое большое разочарование в обществе – это реформы в сфере юстиции. Они, по мнению Мокану, не вызывают доверие потому, что народ видит, как остаются безнаказанными участники крупных финансовых махинаций, проворачивавшихся за годы независимости.

"Главное разочарование в том, что не все в стране равны перед законом. Преступники могут откупиться от наказания. Кроме того, сформировался романтичный образ разбойника – который, украв у государства, делится с бедными. Это тоже негативный фактор", - добавил эксперт.

Мокану высказал уверенность, что успешная реформа юстиции возможна. Он считает, что нужно соблюдать три "классических" правила: высокая зарплата правоохранителям, гарантия защиты их от криминального мира и строгое наказание за коррупционные действия – вплоть до пожизненного заключения.

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