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Виктор Степанюк
© Sputnik / Mihai Caraus.

Степанюк: будущее Молдовы — это путь компромисса

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Молдове нужно искать свой собственный путь, выстраивая партнерские отношения и с Востоком, и с Западом, считает глава управления по консультированию при аппарате президента Молдовы, доктор истории Виктор Степанюк.

Экспертиза
Степанюк: будущее Молдовы — это путь компромисса

Молдова давно могла бы стать мостом между Востоком и Западом, но у подобной модели есть безусловные противники. Поэтому для Молдовы придерживаться дружественных отношений и с соседями, и с партнерами - достаточно трудный путь, но он безусловно принесет свои плоды, заявил глава управления по консультированию при аппарате президента Молдовы, экс-вице-премьер правительства республики, доктор истории Виктор Степанюк.

"Это единственный путь, который ведет в будущее. Но есть одна проблема на этом пути: объединение общества, консолидация. Не будет никакого процветания в стране, если не идти на компромиссы. Поэтому ни одна из политических сил — ни левые, ни правые — сегодня не могут в одиночку", - отметил Степанюк.

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© Sputnik / Osmatesco
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Как подчеркнул эксперт, все страны, которые находятся на пересечении двух разных цивилизаций, сталкиваются с проблемой выбора своего пути.

"Сама наша ментальность, геополитическое, географическое расположение дают нам дополнительные противоречия. Поэтому я всегда подчеркиваю: если вы хотите, чтобы наша республика процветала, учитесь у других стран, народов, умных лидеров, которые многого добивались", - добавил Степанюк.

Примеры, полезные для Молдовы, можно найти в истории таких государств, как Сингапур, Южная Корея, Бразилия, Чили, Беларусь, США, Ирландия, Китай. Это, по мнению Степанюка, полезные для РМ модели, и надо генерировать собственные идеи на удачном опыте этих стран.

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