Рудягина: куда бы я ни приезжала, я прежде всего молдаванка

Непонимания между людьми разных языковых и этнических культур в Молдове нет, считает председатель Ассоциации русских писателей Олеся Рудягина.

Экспертиза Рудягина: куда бы я ни приезжала, я прежде всего молдаванка

По случаю Дня родного языка поэтесса Олеся Рудягина дала интервью радиостудии Sputnik Молдова, рассказав о том, что языковые и культурные традиции народов, живущих по соседству на нашей земле, взаимно обогащают друг друга, а все попытки поднимать в стране языковой вопрос — искусственные.

По ее словам, непонимания между людьми нет, молодежь вообще знает в массе своей несколько языков, и легко переходит с русского на молдавский и наоборот.

"Я наблюдаю исключительное уважение к нашим традициям. Мы все встроены в эти традиции. Куда бы я ни приезжала, я для всех "смуглянка-молдаванка". У меня было в Москве несколько творческих вечеров, и я считала своим долгом испечь для приезда в Москву молдавские плацинды, привезти наше вино, приготовить голубцы, мамалыгу", - поделилась Рудягина.

Как отметила поэтесса, иллюстрацией того, что в нашей стране прекрасно уживаются разные этносы и разные языки, является межэтнический фестиваль, традиционно проходящий в Молдове в сентябре. Для каждого этноса здесь находится своя аллея, свое пространство, где представлено то, что составляет часть культуры народа: национальные костюмы, кухня, музыка.

"Русские, украинцы, болгары, гагаузы — они всю жизнь на этой земле жили, и говорить о том, что они в Молдове нацменьшинства — мне кажется, что это даже немного некорректно. Хотя замечательно, что у нас есть и Бюро межэтнических сообщений, и государственное понимание того, что нужно беречь наше удивительное национальное многообразие", - заключила Рудягина.

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