Ионицэ: как лей переживет кризис, будет зависеть от Нацбанка

Почему укрепление лея, которое мы наблюдаем сейчас, является для нас скорее неблагоприятным фактором, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Экспертиза Ионицэ: как лей переживет кризис, будет зависеть от Нацбанка

На сегодняшний день в финансовой системе Молдовы наблюдается избыток денег, и это не очень хорошо, так как свидетельствует о том, что в стране накопилась такая масса средств, которую наша экономика просто не в силах освоить. В республике сейчас рекордный объем золотовалютных резервов — 3,3 миллиарда долларов. На фоне этого молдавский лей укрепляется, и это для нас не слишком хорошо, поскольку на самом деле важными являются не только курсы евро и доллара, но и то, как ведут себя валюты ближайших к нам стран, тоже являющихся сельхозпроизводителями, отметил экономист Вячеслав Ионицэ.

Как подчеркнул эксперт, валюты таких стран, как Украина, Белоруссия, Турция, обесценилась где-то на 20%, а это значит, что товары из этих стран тоже стали дешевле на 20%. На этом фоне молдавская сельхозпродукция не сможет конкурировать с более дешевыми товарами и не сможет продаваться по более высокой цене.

"Товары из этих стран на 20% дешевле, чем молдавские. Это хорошо для нашего населения, поскольку цены в этом году не будут расти так сильно, но в то же время это плохо для бизнеса", - отметил Ионицэ.

Сегодня, сообщил эксперт, национальная валюта стабильна, каких-то рисков для нее нет. Дальнейшее поведение лея будет зависеть от политики Нацбанка.

"Если Нацбанк решит молдавский лей обесценить, он это сможет сделать. Если он захочет его удержать, он тоже это может. Резервы Нацбанка позволяют ему решать любую задачу", - заявил экономист.

По словам Ионицэ, наш Нацбанк уже подготовлен к кризисным периодам. Самый тяжелый кризис, который ему пришлось пережить, продолжался около 40 месяцев, и начало его пришлось на 2015 год. В этом году НБМ встретил кризис во всеоружии, что, как считает эксперт, даже достойно похвалы. Экономический кризис означает падение экспорта, рост безработицы, снижение объема кредитов и обесценивание нацвалюты. Последнего, как подчеркнул экономист, мы избежали, так что у нас не было финансового и валютного кризиса, и в этом отличие нынешней ситуации от того, как развивались события раньше.

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