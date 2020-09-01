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Sergiu Ungureanu
© Sputnik / Mihai Caraus

Унгуряну: является ли онлайн-обучение полноценной заменой традиционному

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200901/31510284/Unguryanu-yavlyaetsya-li-onlayn-obuchenie-polnotsennoy-zamenoy-traditsionnomu.html

Эксперт в области экономики и энергетики Сергей Унгуряну рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, какие недостатки он видит в онлайн-обучении и почему в Молдове эту идею можно считать неудачной.

Экспертиза
Унгуряну: является ли онлайн-обучение полноценной заменой традиционному

Начался новый учебный год, а в связи с этим с новой силой вспыхнули споры тех, кто за традиционное обучение и тех, кто является сторонником новых методов, в частности, онлайн-обучения, мотивируя свой подход тем, что в нынешних условиях "дистанционка" безопаснее. Эксперт в области экономики и энергетики Сергей Унгуряну полагает, что прежде, чем вводить какое-либо новшество, надо сначала изучить все его преимущества и недостатки, и лишь затем решать, подходит это нам или нет. У Унгуряну есть опыт преподавания студентам Технического университета (UTM), исходя из этого, он сделал выводы, что онлайн-обучение пока менее эффективный метод, чем традиционное.

"Мы не можем просто в онлайн-режиме читать те же книги, те же темы, проводить уроки математики и физики, тем более, такие, где человек самостоятельно не научится. Думаю, что люди, которые сидят в министерстве, должны понять это. Скачок, который мы сделали от нормального образования к онлайн-обучению, слишком резкий", - подчеркнул Унгуряну.

Учитель. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Как считает эксперт, ни студенты, ни школьники не смогли так быстро перестроиться, да и преподавательский состав оказался не готов. По его мнению, и в традиционном обучении были свои недостатки, но в онлайн-формате оказалось обучаться гораздо сложнее. Дистанционное преподавание исключает индивидуальный подход, который зачастую необходим учащимся. 

"В Западной Европе провели исследование, которое выявило, что при онлайн-обучении успеваемость падает на 40 процентов. При нормальном образовательном процессе с первого раза все понимают примерно 60 процентов учащихся, а при онлайн-образовании все способны понять без дополнительных разъяснений максимум 40 процентов", - резюмировал Унгуряну. 

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