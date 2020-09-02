Гырбу: выдержит ли наша экономика новый карантин

Выдержит ли наша экономика еще один виток самоизоляции, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Виорел Гырбу.

Экспертиза Гырбу: выдержит ли наша экономика новый карантин

Неблагоприятное развитие эпидемической ситуации с COVID-19 в Молдове заставило вновь заговорить о том, что, возможно, необходимы более жесткие ограничительные меры - такие, как были введены весной этого года. В то же время, как показал предыдущий опыт, режим чрезвычайного положения нанес серьезный ущерб многим сферам экономической деятельности, в частности, много говорится о том, что пострадали туризм и HoReCa, но на самом деле, пострадавших отраслей куда больше. Экономист Виорел Гырбу считает, что введения новых жестких ограничений, подобных тем, что мы увидели весной этого года, молдавская экономика просто не выдержит.

"Я думаю, риски от того, что правительство введет новые экономические ограничения, гораздо выше, нежели от того, что развитие эпидемии будет продолжаться. Мы ясно видим, что наша экономика может рухнуть гораздо быстрее, нежели наша здравоохранительная система", - заявил Гырбу.

Как подчеркнул экономист, Молдова - страна с очень высокой долей бедного населения, а потому граждан в гораздо большей мере беспокоят собственные экономические потери, чем риск заболеть. Даже восприятие угрозы коронавируса в обществе, как правило, несерьезное. И для людей гораздо более злободневной проблемой представляется отсутствие денег в кармане, чем COVID-19.

Исходя из этого, подытожил Гырбу, вряд ли правительство решится на такой серьезный шаг, как новые ограничения для экономической деятельности.

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