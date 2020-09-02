Кузнецов: какие козыри есть у Додона и Санду

Политолог, доктор права Александр Кузнецов в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие преимущества есть у основных претендентов на президентское кресло.

Экспертиза Кузнецов: какие козыри есть у Додона и Санду

Молдова уже вступила в избирательный период, потенциальные кандидаты на пост президента подают в ЦИК документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. И данные соцопросов, и мнения большинства экспертов сводятся к тому, что явными фаворитами являются Майя Санду (PAS) и действующий президент Молдовы Игорь Додон. Политолог, юрист Александр Кузнецов отметил, что на этих выборах соперники практически в равной ситуации.

"У Игоря Додона козыри - поддержка Севера и Юга республики. Впрочем, Север - это карта, которую еще нужно выиграть. Не забываем, что на севере воюют за электорат и Усатый, и Шор. С Югом ситуация более однозначна. Насчет Майи Санду могу сказать, что она рассчитывает на поддержку всех регионов, ее козыри - евроинтеграция и европейский вектор", - заявил Кузнецов.

По мнению эксперта, на электорат уже не особенно действуют разговоры о поддержке того или иного кандидата со стороны Востока либо Запада. И Восток, и Запад научились считать деньги и просчитывать свою выгоду, так что готовы давать деньги только на реальные дела и проекты.

В целом, в обществе чувствуется некоторая разочарованность электората в политической жизни, и недовольство происходящим в стране. Но, в то же время, если раньше подобные настроения заставляли людей покидать Молдову, сейчас граждане видят, что и в Европе, и по всему миру тоже нестабильно, и выбирают ту же нестабильность, но у себя на родине.

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