15:40 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Александр Кузнецов.
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: какие козыри есть у Додона и Санду

Экспертиза
Получить короткую ссылку
32910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200902/31525076/kuznetsov-kakie-kozyri-est-u-dodona-i-sandu.html

Политолог, доктор права Александр Кузнецов в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие преимущества есть у основных претендентов на президентское кресло.

Экспертиза
Кузнецов: какие козыри есть у Додона и Санду

Молдова уже вступила в избирательный период, потенциальные кандидаты на пост президента подают в ЦИК документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. И данные соцопросов, и мнения большинства экспертов сводятся к тому, что явными фаворитами являются Майя Санду (PAS) и действующий президент Молдовы Игорь Додон. Политолог, юрист Александр Кузнецов отметил, что на этих выборах соперники практически в равной ситуации. 

"У Игоря Додона козыри - поддержка Севера и Юга республики. Впрочем, Север - это карта, которую еще нужно выиграть. Не забываем, что на севере воюют за электорат и Усатый, и Шор. С Югом ситуация более однозначна. Насчет Майи Санду могу сказать, что она рассчитывает на поддержку всех регионов, ее козыри - евроинтеграция и европейский вектор", - заявил Кузнецов.

На одном из избирательных участков в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Шалапуда
Сколько избирателей смогут проголосовать в Молдове и за рубежом 1 ноября
По мнению эксперта, на электорат уже не особенно действуют разговоры о поддержке того или иного кандидата со стороны Востока либо Запада. И Восток, и Запад научились считать деньги и просчитывать свою выгоду, так что готовы давать деньги только на реальные дела и проекты.

В целом, в обществе чувствуется некоторая разочарованность электората в политической жизни, и недовольство происходящим в стране. Но, в то же время, если раньше подобные настроения заставляли людей покидать Молдову, сейчас граждане видят, что и в Европе, и по всему миру тоже нестабильно, и выбирают ту же нестабильность, но у себя на родине. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Выборы президента: еще ряд потенциальных кандидатов подали документы в ЦИК
Группа поддержки Санду на президентских выборах подала документы в ЦИК
ЦИК установила лимит финансов для инициативных групп и фондов
Pro Moldova определились с кандидатом в президенты Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться