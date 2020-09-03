Волницкий: чем выборы этого года в Молдове будут отличаться от остальных

Хотя явными фаворитами нынешней избирательной гонки считают Игоря Додона и Майю Санду, но не стоит сбрасывать со счетов и других кандидатов, в особенности, Андрея Нэстасе, способного, по мнению политолога Игоря Волницкого, показать хорошие результаты. Также есть еще ряд кандидатов, которым нынешняя кампания поможет укрепить свой рейтинг. В то же время, нельзя сбрасывать со счетов и такой момент, как эпидемическая обстановка в стране — если она будет неблагоприятной на момент выборов, возможно, что все пойдет не по тому сценарию, который ожидается.
"Больше шансов, конечно, у Игоря Додона и Майи Санду пробиться во второй тур и вести там "окончательный бой". Но, с другой стороны, в чем будет состоять специфика этих выборов? Я думаю, что эпидемиологическая ситуация скажет свое слово. Я прогнозирую, что явка на выборах будет очень низкой", - отметил Волницкий.
"Но я допускаю, что низкая избирательная явка окажет свое влияние и на результаты первого тура. Я могу даже допустить, что при определенном раскладе, при низкой явке избирателей нам не придется говорить о втором туре выборов. Возможно, при определенном стечении обстоятельств, мы изберем президента уже в первом круге. И опять-таки, повторюсь: речь идет только о влиянии эпидемиологической ситуации на настроения избирателей", - заключил Волницкий.
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