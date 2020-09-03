Волницкий: чем выборы этого года в Молдове будут отличаться от остальных

Нынешняя кампания, скорее всего, будет довольно специфической, возможно, что второго тура голосования даже не будет, заявил политолог Игорь Волницкий в эфире студии Sputnik Молдова.

Экспертиза Волницкий: чем выборы этого года в Молдове будут отличаться от остальных

Хотя явными фаворитами нынешней избирательной гонки считают Игоря Додона и Майю Санду, но не стоит сбрасывать со счетов и других кандидатов, в особенности, Андрея Нэстасе, способного, по мнению политолога Игоря Волницкого, показать хорошие результаты. Также есть еще ряд кандидатов, которым нынешняя кампания поможет укрепить свой рейтинг. В то же время, нельзя сбрасывать со счетов и такой момент, как эпидемическая обстановка в стране — если она будет неблагоприятной на момент выборов, возможно, что все пойдет не по тому сценарию, который ожидается.

"Больше шансов, конечно, у Игоря Додона и Майи Санду пробиться во второй тур и вести там "окончательный бой". Но, с другой стороны, в чем будет состоять специфика этих выборов? Я думаю, что эпидемиологическая ситуация скажет свое слово. Я прогнозирую, что явка на выборах будет очень низкой", - отметил Волницкий.

Политолог считает, что многие люди из чувства самосохранения не пойдут на выборы, и тогда этот аспект и сыграет решающую роль. Неявка части избирателей уже может серьезно повлиять на общую картину. Многое будет зависеть от того, где больше проявится абсентеизм избирателей — на правом или на левом фланге. Если на правом, то Игорь Додон легко выиграет свой второй мандат. Если он проявит себя на левом фланге, то, соответственно, Майя Санду получит шанс стать президентом.

"Но я допускаю, что низкая избирательная явка окажет свое влияние и на результаты первого тура. Я могу даже допустить, что при определенном раскладе, при низкой явке избирателей нам не придется говорить о втором туре выборов. Возможно, при определенном стечении обстоятельств, мы изберем президента уже в первом круге. И опять-таки, повторюсь: речь идет только о влиянии эпидемиологической ситуации на настроения избирателей", - заключил Волницкий.

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