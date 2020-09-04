Эксперт: еще одну отрасль сельского хозяйства Молдовы ждут убытки

Низкие урожаи и вероятное падение цен на мировом рынке на грецкий орех не позволят в этом году производителям из Молдовы получить высокие прибыли.

Экспертиза Эксперт: еще одну отрасль сельского хозяйства Молдовы ждут убытки

Среди стран-экспортеров грецкого ореха Молдова по объемам поставок на рынок ЕС занимает третье место в мире, уступая лишь США и Чили. Но в этом году прибыльную отрасль ожидают трудные времена — цены на очищенное плодовое ядро, вероятнее всего, будут падать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова сообщил Председатель Союза ассоциаций производителей ореховых культур Республики Молдова Олег Тырсынэ.

По его словам, в нынешнем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий отечественные производители этой культуры получат на 50 процентов меньше урожая, чем в прошлом. Но, поскольку мы зависим от цен на мировом рынке, а они в этом году, скорее всего, будут падать, то трудно рассчитывать на хорошую прибыль.

"Я слышал отдельные мнения, что, если урожай ожидается ниже на 50 процентов, то цены должны вырасти в два раза. Это было бы правильно, если бы Молдова жила на своей собственной планете, но мы живем в мире, где не Молдова задает уровень цен. Он зависит от крупных поставщиков: Америки, Чили, Турции, Ирана, Китая", - разъяснил эксперт.

Цены на грецкий орех на мировом рынке, как отметил Тырсынэ, в этом году будут либо на уровне прошлого года, либо даже ниже. Если же говорить о ценах внутри страны, то половинки ядер ориентировочно будут стоить от 80 до 110 леев за килограмм.

В этом году есть запросы не только на очищенные ядра, но и на орех в скорлупе. Как подчеркнул эксперт, в такого рода поставках проявили заинтересованность Италия и Испания. На данный момент Молдова экспортирует около 13 тысяч тонн ядер грецкого ореха в страны ЕС.

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