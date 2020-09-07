Киронда: что произойдет с общественным транспортом в Кишиневе

Вице-примар Кишинева Виктор Киронда рассказал в интервью Sputnik Молдова о том, какие изменения произойдут в работе общественного транспорта Кишинева.

Экспертиза Киронда: что произойдет с общественным транспортом в Кишиневе

Примэрия Кишинева выступила с инициативой закупки ста новых автобусов для города. Таким образом городские власти намерены отчасти решить проблему городского транспорта в столице, постепенно убирая с улиц города маршрутки, чтобы заменить их более безопасными и цивилизованными средствами перевозки пассажиров. Как заявил вице-примар Кишинева Виктор Киронда, эти сто автобусов помогут решить проблему связи столицы с пригородами. Кроме того, намечено приобрести 30 троллейбусов, из которых первые пять выйдут на городские дороги уже в октябре-ноябре.

"Мы также планируем закупить троллейбусы на аукционе в Риге. Они хороши по соотношению цена/качество и гораздо лучше, чем те старые троллейбусы, которые у нас сейчас ходят. Нам нужно решить проблему транспорта и максимально расширить парк", - сказал Киронда.

Как рассказал замглавы столицы, уже модернизирован автобусный парк, появились цеха, где будет осуществляться сборка автобусов по такой же модели, какая была внедрена в Кишиневе для сборки троллейбусов.

Еще одна важная проблема, требующая решения — сделать так, чтобы новые троллейбусы и автобусы не стояли в пробках. Для этого проектируются выделенные полосы по центральным улицам столицы, где будет ходить общественный транспорт.

"Мы должны прийти к тому, чтобы люди знали точно, что с Чекан до Центра можно доехать за 15 минут несмотря ни на что. Пилотный проект на улице Пушкина показал, что это работает. Мы должны это хорошо спроектировать, добавить камеры, создать систему штрафов за нарушение на выделенных полосах", - отметил Киронда.

Также, по словам вице-мэра, готовится модернизация остановок общественного транспорта, они будут оснащены панно с информацией о графике работы транспорта.

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