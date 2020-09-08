Гараба: центр Кишинева необходимо разгрузить от транспорта

Что нужно сделать, чтобы центр молдавской столицы перестал быть одной огромной автомобильной стоянкой, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эколог Владимир Гараба.

Экспертиза Гараба: центр Кишинева необходимо разгрузить от транспорта

Городской транспорт в Кишиневе давно стал огромной проблемой для города: под парковки отводятся все новые участки земли, часто — за счет уменьшения территорий зеленых зон, кроме того, именно транспорт является главным источником загрязнения воздуха в столице. Как считает эколог Владимир Гараба, решение проблемы есть, и оно комплексное. Необходимо в первую очередь вывести главные транспортные артерии из центральных частей города. Объездная дорога может стать одним из выходов.

Кроме того, запрет на въезд частного автотранспорта в центр города решил бы проблему парковок. По словам эколога, все приезжают в центр города, чтобы парковаться, в результате, центр Кишинева представляет собой одну сплошную огромную стоянку авто.

"Мы насчитали недавно десять тысяч транспортных единиц днем в центре Кишинева! Мы также провели подсчеты, что если существующие парковки не расширять, а сделать платными, пусть даже за 2-3 лея в день, город получил бы 200-300 миллионов леев только за счет этой платы", - отметил Гараба.

Как подчеркнул эксперт, эти средства можно было бы направить на те меры, которые ведут к улучшению экологической обстановки в Кишиневе: на посадку зеленых насаждений, расширение зеленых зон, на борьбу с пылевым загрязнением.

"Кардинально проблему надо решить так: чтобы машины, которые являются источником загрязнения, не заезжали в центр, не парковались там. Кроме того, надо, чтобы вся грязь с городских улиц смывалась на очистные сооружения. Для этого город должен иметь хорошую систему ливневой канализации", - заявил Гараба.

Эколог уточнил, что смываться городская грязь должна не в городскую реку Бык, а именно на очистные сооружения. Это было бы идеальным решением проблем, считает эколог, вопрос в том, сумеют ли городские власти найти средства на такие изменения.

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