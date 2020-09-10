Токарчук: есть ли смысл всем носить маски

Является ли маска защитой от инфицирования COVID-19, кому и где стоит носить ее - об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Экспертиза Токарчук: есть ли смысл всем носить маски

В начале появления коронавируса нового типа в научной среде шли споры — как именно заражаются этим патогеном. Было очень много дискуссий и научных публикаций о том, что он передается через поверхности, рукопожатия, личные контакты. На сегодняшний день уже ясно, что вирус распространяется воздушно-капельным путем через мелкие капли, выдыхаемые больным человеком. Соответственно, ношение маски задерживает аэрозольное облако от инфицированного человека, заявила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"И это тоже уже доказано. Если два человека носят маски, и один из них инфицирован, то риск заразиться для второго — 1,5 процента. А без маски — 90 процентов", - отметила эксперт.

Также Токарчук считает, что не пользоваться маской в общественном транспорте, других многолюдных местах, или носить ее чисто формально как аксессуар, который даже не закрывает рот и нос — безответственно. Нужно понимать, что мы живем в социуме, и потому следует уважать права друг друга, подчеркнула она.

"У этого вируса есть одна неприятная особенность: бессимптомные формы болезни. Любой человек может быть заражен, может разносить вирус, но не знать об этом. И если допустить, что каждый из нас — потенциальный носитель, то мы, когда носим маску, защищаем свое ближайшее окружение", - добавила эксперт.

Также эксперт рассказала, когда без масок можно обойтись. По ее словам, если мы находимся на улице, и есть возможность соблюдать дистанцию минимум 1,5 метра между людьми, то тогда маска не нужна. Но если идти по оживленной улице, где людей достаточно много, и расстояние между людьми менее полутора метров, то маска необходима.

Кроме того, если мы входим в помещение, то лучше быть в маске. Ну а когда мы приходим домой, вначале нужно хорошо вымыть руки, и лишь затем — снять маску, уточнила Токарчук.

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