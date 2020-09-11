Эксперт: что будет с явкой на выборах президента Молдовы

Не испугает ли граждан Молдовы пандемия и готовы ли будут избиратели прийти на участки 1 ноября? На этот вопрос ответил эксперт и программный директор Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ.

Экспертиза Эксперт: что будет с явкой на выборах президента Молдовы

Многие эксперты сходятся во мнении, что эпидемиологическая ситуация в Молдове негативным образом скажется на активности избирателей во время предстоящих президентских выборов в ноябре. Высказываются опасения, что граждане из-за риска заражения предпочтут остаться дома, а к урнам для голосования выйдет лишь малая доля электората.

"Если соблюдать необходимые меры предосторожности, риска инфицирования не будет, особенно, если учитывать тот факт, что для голосования нужно совсем немного времени. Ведь, согласно заключениям ВОЗ, для того, чтобы возник риск заразиться, необходимо быть в тесном контакте с больным, на дистанции менее одного метра и в течении 15 минут", - заявил Постикэ.

Так это или нет, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт и программный директор Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ. По его словам, доля истины в этом есть, и, возможно, такой фактор, как страх перед пандемией сыграет свою роль. Можно вспомнить выборы в одномандатном округе в Хынчештах в период, когда пандемия началась - тогда явка была ниже обычного. Но, с другой стороны, с тех пор мы больше знаем о болезни и о противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя, отметил Постикэ.

Как подчеркнул эксперт, всегда необходимо помнить о средствах защиты и о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Если не игнорировать рекомендации специалистов, то возможность инфицирования многократно снижается. К тому же, избирательные участки - не единственное многолюдное место. Люди ездят в общественном транспорте, посещают магазины, ходят на работу, так или иначе контактируют с другими людьми не только во время выборов. И если граждане Молдовы будут заботиться о здоровье своем и окружающих, посещая любые общественные места, выполнять рекомендации медиков, вероятность инфицирования будет намного меньше.

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