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Pavel Midrigan
© Sputnik / Mihai Caraus.

Мидриган: идущие во власть всегда обещают больше, чем могут выполнить

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Почему политики раздают предвыборные обещания, которые они не в состоянии выполнять, и почему люди готовы охотно им верить, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Павел Мидриган.

Экспертиза
Мидриган: идущие во власть всегда обещают больше, чем могут выполнить

Щедрые предвыборные обещания, которые политики раздают, даже не заботясь о том, смогут ли они это выполнить, стали уже совершенно привычным делом. Почему же тогда граждане продолжают судить по словам, а не по реальным действиям, и предпочитают выбирать на основе обещаний, даже не задумываясь - а сможет ли этот человек выполнить свои обещания, заняв высокую должность?

Доктор политологии, юрист Павел Мидриган считает, что так происходит из-за нашего менталитета: люди как-то привыкли верить, что "наверху" есть кто-то влиятельный, кто думает о народе, и что его полномочия неограничены, а следовательно, он может выполнить абсолютно все. Мало кто из граждан на самом деле интересуется политикой, а потому многие и не знают, каковы, к примеру, обязанности президента страны, и что он может выполнить, а что - нет, потому что это просто не в его компетенции. 

"Люди уверены, что наверху есть какой-то начальник, который думает обо всех. Ну а как он называется и каковы его полномочия, люди не задумываются. Если вы спросите среднего нашего гражданина, каковы полномочия президента, парламента, правительства, он вам скажет, что-то вроде "они там руководят". Также поступают и политики - приходят, обещают, не имея законных полномочий", - заявил Мидриган. 

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Как отметил политолог, пока есть люди, которые слишком многого ждут, будут и политики, которые слишком много обещают. За годы независимости Молдовы уже слишком много было наобещано и не выполнено, но такая проблема характерна не только для нашей страны. Во всем мире политики приходят и обещают то, что людям приятно услышать. Но надо всегда помнить, подчеркнул Мидриган, что у любого человека, идущего во власть, есть определенные возможности, но они не безграничны. Поэтому обещания - обещаниями, но о реальности надо всегда помнить. Молдова - бедная страна, и наши бюджетные возможности по большом счету и не позволяют выполнять слишком щедрые обещания, заключил эксперт.

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