Мидриган: идущие во власть всегда обещают больше, чем могут выполнить

Щедрые предвыборные обещания, которые политики раздают, даже не заботясь о том, смогут ли они это выполнить, стали уже совершенно привычным делом. Почему же тогда граждане продолжают судить по словам, а не по реальным действиям, и предпочитают выбирать на основе обещаний, даже не задумываясь - а сможет ли этот человек выполнить свои обещания, заняв высокую должность?
Доктор политологии, юрист Павел Мидриган считает, что так происходит из-за нашего менталитета: люди как-то привыкли верить, что "наверху" есть кто-то влиятельный, кто думает о народе, и что его полномочия неограничены, а следовательно, он может выполнить абсолютно все. Мало кто из граждан на самом деле интересуется политикой, а потому многие и не знают, каковы, к примеру, обязанности президента страны, и что он может выполнить, а что - нет, потому что это просто не в его компетенции.
"Люди уверены, что наверху есть какой-то начальник, который думает обо всех. Ну а как он называется и каковы его полномочия, люди не задумываются. Если вы спросите среднего нашего гражданина, каковы полномочия президента, парламента, правительства, он вам скажет, что-то вроде "они там руководят". Также поступают и политики - приходят, обещают, не имея законных полномочий", - заявил Мидриган.
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