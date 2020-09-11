Эксперт: почему малый и средний бизнес в Молдове - это больной вопрос

Какую помощь должно оказывать государство развитию малого и среднего бизнеса в Республике Молдова, рассказал эксперт в области экономики и занятости населения, доктор экономики, Дорин Вакуловски.

Экспертиза Эксперт: почему малый и средний бизнес в Молдове - это больной вопрос

Малый и средний бизнес в большинстве развитых государств мира обеспечивает базу для стабильного развития экономики. Именно в этом секторе предпринимательской деятельности по большей части занят средний класс, он также предоставляет наибольшее количество рабочих мест на рынке труда. В Молдове пока только предпринимаются попытки каким-либо образом оказать поддержку малому и среднему бизнесу, но на сегодняшний день его развитие остается большой проблемой, отметил в интервью студии Sputnik Молдова эксперт в области экономики и занятости населения, доктор экономики, Дорин Вакуловски.

"Мы последние 25 лет только и говорим, что о развитии малого и среднего бизнеса, о поддержании его, о развитии предпринимательских навыков у населения и так далее. Даже есть Организация поддержки малого и среднего бизнеса (ODIMM), они приходят с различными проектами поддержки. И у нас есть кое-какие сдвиги, могу сказать, что в последнее время были созданы около 55 тысяч малых предприятий", - заявил эксперт.

В то же время, подчеркнул экономист, если обратить внимание на уровень занятости в этих малых предприятиях, то можно заметить, что количество работников там неуклонно снижается.

Связано это с тем, что учредители компаний вынуждены заботиться о выживании, следовательно, сокращают число работников, стараются нанимать только тех, кто будет работать максимально эффективно.

Тем не менее, малый и средний бизнес в стране необходимо развивать и поддерживать, так как сейчас это основная возможность для Молдовы решить проблему занятости, заключил Вакуловски.

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