11:22 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Ala Tocarciuc
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: нужно понимать, что COVID-19 пришел к нам надолго

Экспертиза
Получить короткую ссылку
8001
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200914/31657834/tocarciuc-nuzhno-ponimat-chto-covid-19-prishel-k-nam-nadolgo.html

На пандемию с самого начала нужно было смотреть, как на новую болезнь, которая пришла к нам и останется с нами, заявила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Экспертиза
Токарчук: нужно понимать, что COVID-19 пришел к нам надолго

Когда пандемия COVID-19 стала стремительно распространяться по миру и уже затронула и Молдову, наша медицинская система сумела отреагировать на нее, но не обошлось без некоторых перекосов. Неправильным было то, что мы восприняли COVID-19, как болезнь, которую надо вот сейчас побороть, а дальше можно будет жить так, как жили до этой вспышки. Поэтому все медицинские силы были брошены только на борьбу с пандемией. Как показало время, этот подход был ошибочным, считает эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Лечили только тех, у кого COVID, и не лечили больше никого. Если еще для плановых больных это было правильно, чтобы защитить врачей от перегрузки, то для срочных больных это было неправильно. Срочным больным нужно было оказывать помощь, они не должны были страдать из-за COVID", - отметила Токарчук.

Proteste la Londra
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
В ООН обозначили ужасающие результаты от влияния пандемии COVID-19
Как подчеркнула эксперт, те, у кого подтвердился COVID, и те, у кого было диагностировано какое-либо другое заболевание, для медицинской системы должны быть одинаковыми пациентами. И больной COVID, и больной диабетом одинаково нуждаются во врачебной помощи. Сейчас этот момент нужно учесть и продумать, как сделать так, чтобы была возможность оказывать помощь всем нуждающимся в ней пациентам.

"COVID не пришел на пару месяцев. И мы не знаем, может, завтра появится еще какой-то вирус. Но мы должны быть к этому готовы, должны выучить уроки на COVID-е и создать такую систему здравоохранения, чтобы можно было справиться с любой болезнью, которая к нам еще может прийти", - сказала Токарчук.

Кроме перестраивания медицинской системы, нужно работать и с населением, вести просветительскую работу, разъяснять, в чем состоит обязанность врачей, чтобы люди не вызывали скорую помощь каждый раз, когда им необходимо померить давление или когда незначительно поднялась температура. В целом же, нашей медицине нужно немного поменять приоритеты и подходы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Официальные данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердились в Молдове
Первую партию вакцины от Covid-19 отправили в регионы России
Что запрещено в Молдове до конца сентября: решение чрезвычайной комиссии
Минздрав утвердил список стран, из которых запрещен въезд без карантина


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Мировой рекорд по трак-пулу установлен в Казани
Шестнадцать тонн на себе: россиянин установил мировой рекорд в трак-пуле
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться