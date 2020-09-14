Токарчук: нужно понимать, что COVID-19 пришел к нам надолго

На пандемию с самого начала нужно было смотреть, как на новую болезнь, которая пришла к нам и останется с нами, заявила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Экспертиза Токарчук: нужно понимать, что COVID-19 пришел к нам надолго

Когда пандемия COVID-19 стала стремительно распространяться по миру и уже затронула и Молдову, наша медицинская система сумела отреагировать на нее, но не обошлось без некоторых перекосов. Неправильным было то, что мы восприняли COVID-19, как болезнь, которую надо вот сейчас побороть, а дальше можно будет жить так, как жили до этой вспышки. Поэтому все медицинские силы были брошены только на борьбу с пандемией. Как показало время, этот подход был ошибочным, считает эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Лечили только тех, у кого COVID, и не лечили больше никого. Если еще для плановых больных это было правильно, чтобы защитить врачей от перегрузки, то для срочных больных это было неправильно. Срочным больным нужно было оказывать помощь, они не должны были страдать из-за COVID", - отметила Токарчук.

"COVID не пришел на пару месяцев. И мы не знаем, может, завтра появится еще какой-то вирус. Но мы должны быть к этому готовы, должны выучить уроки на COVID-е и создать такую систему здравоохранения, чтобы можно было справиться с любой болезнью, которая к нам еще может прийти", - сказала Токарчук.

Как подчеркнула эксперт, те, у кого подтвердился COVID, и те, у кого было диагностировано какое-либо другое заболевание, для медицинской системы должны быть одинаковыми пациентами. И больной COVID, и больной диабетом одинаково нуждаются во врачебной помощи. Сейчас этот момент нужно учесть и продумать, как сделать так, чтобы была возможность оказывать помощь всем нуждающимся в ней пациентам.

Кроме перестраивания медицинской системы, нужно работать и с населением, вести просветительскую работу, разъяснять, в чем состоит обязанность врачей, чтобы люди не вызывали скорую помощь каждый раз, когда им необходимо померить давление или когда незначительно поднялась температура. В целом же, нашей медицине нужно немного поменять приоритеты и подходы.

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