Постикэ: граждане должны помнить, что будущее за гречку не продается

Стоит ли ожидать нарушений в период предвыборной президентской кампании – ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал глава Ассоциации "Promo-Lex" Павел Постикэ.

Экспертиза Постикэ: граждане должны помнить, что будущее за гречку не продается

Многие граждане Молдовы сегодня недоумевают: вроде сентябрь - в самом разгаре, через полтора месяца страну ждут президентские выборы, а жарких дебатов между контркандидатами не видно, как будто наблюдается некое затишье перед бурей, либо и вовсе вся агитационная кампания пройдет тихо и гладко без политического шоу, к которому в предыдущие годы так привыкли многие граждане.

Программный директор ассоциации "Promo-Lex", политический аналитик Павел Постикэ отметил, что на данном этапе инициативные группы лишь подготавливают "почву" для будущей кампании, активная фаза которой начнется в октябре. Нельзя исключать, что в ходе предвыборной агитации, могут быть вновь зафиксированы нарушения со стороны некоторых кандидатов на пост главы государства.

"К сожалению, бичом многих избирательных кампаний являются попытки подкупа избирателей. Это - и материальные методы, среди которых раздача пакетированных риса и гречки, и другие. Это происходит, потому что большинство избирателей находятся в незавидном финансовом положении”, - заявил Постикэ.

Эксперт подчеркнул: люди не должны забывать, что возможность выбора, поощрить или наказать одного, или другого политика, у них есть раз в несколько лет.

Вина за формирование такого предвыборного стереотипа, как подкуп избирателя, лежит не только на политическом классе, но и на всем народе, уверен аналитик. Молдавским политикам впору было бы вспомнить, что граждане должны их контролировать, приходить на заседания парламента, а не наоборот.

Постикэ уверен: граждане должны активнее использовать механизмы гражданского контроля за властью, что является неотъемлемым элементом демократии.

Избиратель не должен быть безразличным, понимая, что от пачки гречки, которую ему дают, зависит его будущее не на один-три дня, а на четыре года, резюмировал эксперт.

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