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Виктор Киронда.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Киронда: большинство мостов в Кишиневе - аварийные, им нужен ремонт

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200915/31662053/kironda-bolshinstvo-mostov-v-kishineve-avariynye-im-nuzhen-remont.html

Как и за какие средства в столичный муниципалитет планирует проводить ремонт мостов, связывающих главные улицы города - ответ в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

Экспертиза
Киронда: большинство мостов в Кишиневе - аварийные, им нужен ремонт

В столице есть объекты, которые подлежат срочному ремонту, а есть и ряд работ, которые можно отложить. Первостепенной целью столичных властей должен стать ремонт кишиневских мостов, которые были построены более 40 лет назад и за все время ни разу капитально не ремонтировались. Сегодня в примэрии муниципия ищут средства на ремонт этих объектов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

"Для подробной оценки ситуации нужно проектное заключение. Составление проекта - дорогостоящее, во-вторых нужно выделить большие деньги на проведение работ. Пока у нас есть проект по ремонту моста на улице Михай Витязул, но нет средств на проведение работ. Ремонт мостов также сложно осуществлять, поскольку нельзя прерывать поток транспорта", - отметил Киронда.

Под мостом на Телецентре в Кишиневе все готово к настенной росписи.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Стены под мостом на Телецентре в Кишиневе готовят к росписи
Сейчас в примэрии города разрабатывают долгосрочный план по восстановлению главных транспортных артерий города и мостов. Муниципальные власти также намерены найти финансирование на внедрение таких дорогостоящих проектов. 

"На одном из ближайших заседаний муниципального бюджета мы представим этот план, надеюсь, что он будет одобрен. После этого мы сможем искать средства, объявлять конкурс, находить компанию-подрядчика и начинать работы", - сообщил вице-примар Кишинева. 

На полное восстановление мостов в Кишиневе необходима сумма, которая в несколько раз превышает муниципальный бюджет. Для того, чтобы начать такие масштабные работы мэрия намерена привлекать долгосрочные кредиты из-за рубежа.

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Теги:
ремонт, состояние, Виктор Киронда, мосты


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