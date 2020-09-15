Киронда: большинство мостов в Кишиневе - аварийные, им нужен ремонт

В столице есть объекты, которые подлежат срочному ремонту, а есть и ряд работ, которые можно отложить. Первостепенной целью столичных властей должен стать ремонт кишиневских мостов, которые были построены более 40 лет назад и за все время ни разу капитально не ремонтировались. Сегодня в примэрии муниципия ищут средства на ремонт этих объектов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.
"Для подробной оценки ситуации нужно проектное заключение. Составление проекта - дорогостоящее, во-вторых нужно выделить большие деньги на проведение работ. Пока у нас есть проект по ремонту моста на улице Михай Витязул, но нет средств на проведение работ. Ремонт мостов также сложно осуществлять, поскольку нельзя прерывать поток транспорта", - отметил Киронда.
"На одном из ближайших заседаний муниципального бюджета мы представим этот план, надеюсь, что он будет одобрен. После этого мы сможем искать средства, объявлять конкурс, находить компанию-подрядчика и начинать работы", - сообщил вице-примар Кишинева.
На полное восстановление мостов в Кишиневе необходима сумма, которая в несколько раз превышает муниципальный бюджет. Для того, чтобы начать такие масштабные работы мэрия намерена привлекать долгосрочные кредиты из-за рубежа.
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