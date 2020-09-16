Чебан: примэрии Кишинева и Бельц могут значительно сэкономить

Совсем недавно в АО Moldova-Gaz составило технико-экономическое обоснование по переводу на метан большинства автобусов, перевозящих пассажиров в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Оргееве. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель административного совета предприятия Вадим Чебан.
"Помимо решения экологических проблем, заправка метаном – более конкурентна (по цене), чем обычными видами топлива. Если сравнить – десять литров бензина стоят в два раза дороже, чем такой же объем газа", - уточнил собеседник.
По словам собеседника, для внедрения этого проекта, необходимо развить всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь нужно создать специальные заправочные станции, которые могли бы обслуживать подвижной состав автобусных парков крупных городов республики.
Глава АО "Moldova-Gaz" уверен, что при заправке автобусов метаном, эти транспортные средства прослужат значительно дольше, чем на дизельном топливе. Сегодня предприятие готово инвестировать средства в строительство таких заправочных станций, которые можно расположить вблизи газопроводов высокого давления.
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