Применение метана для заправки общественного транспорта может сэкономить до 50 процентов средств, затрачиваемых в крупных городах на топливо для автобусов, уверен глава Moldova-Gaz Вадим Чебан.

Экспертиза Чебан: примэрии Кишинева и Бельц могут значительно сэкономить

Совсем недавно в АО Moldova-Gaz составило технико-экономическое обоснование по переводу на метан большинства автобусов, перевозящих пассажиров в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Оргееве. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель административного совета предприятия Вадим Чебан.

"Помимо решения экологических проблем, заправка метаном – более конкурентна (по цене), чем обычными видами топлива. Если сравнить – десять литров бензина стоят в два раза дороже, чем такой же объем газа", - уточнил собеседник.

По словам собеседника, для внедрения этого проекта, необходимо развить всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь нужно создать специальные заправочные станции, которые могли бы обслуживать подвижной состав автобусных парков крупных городов республики.

Глава АО "Moldova-Gaz" уверен, что при заправке автобусов метаном, эти транспортные средства прослужат значительно дольше, чем на дизельном топливе. Сегодня предприятие готово инвестировать средства в строительство таких заправочных станций, которые можно расположить вблизи газопроводов высокого давления.

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